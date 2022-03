Nach einem Unfall mit drei Lastwagen am Dienstagmorgen ist die Autobahn 5 in der Nähe des Darmstädter Kreuzes in Richtung Frankfurt für über zwei Stunden voll gesperrt worden. Am Vormittag sei eine Spur für den Verkehr freigegeben worden, teilte die Polizei mit. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.