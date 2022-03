Ein Auto ist auf einem Bahnübergang in Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis mit einem Zug zusammengestoßen. Dabei sei niemand ernsthaft verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Der Motorblock des Wagens sei bei dem Unfall weggerissen worden, der 89 Jahre alte Fahrer aber äußerlich unversehrt geblieben. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Lokführer in dem Zug der Hessischen Landesbahn und 42 Passagiere blieben demnach unverletzt.