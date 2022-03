Hessen hat drei weitere Ein-Sterne-Restaurants hinzubekommen. In der am Mittwoch präsentierten aktuellen Ausgabe des Restaurantführers "Guide Michelin" werden das "Ox" in Darmstadt sowie in Frankfurt das "Main Tower Restaurant & Lounge" und das "Masa Japanese Cuisine" neuerdings mit einem Stern ausgezeichnet. Zudem erhält das "Mondi" in Kassel einen sogenannten grünen Stern, der besonders nachhaltige und umweltbewusste Häuser kürt.