Ozeanien, da ist der Name einer ganzen Region auch so etwas wie das Programm. Dieser Welt aus 7500 Inseln, vor Jahrtausenden im Pazifik entdeckt und besiedelt, widmet das Stuttgarter Linden-Museum seine neue Ausstellung. Unter dem Titel "Ozeanien - Kontinent der Inseln" sollen von diesem Samstag (9. April) an mehr als 250 Alltagsgegenstände und Kunstwerke aus der Sammlung des ethnologischen Museums die Gemeinsamkeiten und auch das Besondere aus dem pazifischen Raum präsentieren. Darunter ist eine der frühesten Erwerbungen des Linden-Museums, ein 1899 unter der Nummer 29 der Inventarliste registriertes samoanisches Bootsmodell.