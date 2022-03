Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann ist am Donnerstagmorgen zu einer zweitägigen Reise nach Straßburg aufgebrochen. Kurz vor der Abfahrt mit dem französischen Hochgeschwindigkeitszug TGV vom Stuttgarter Hauptbahnhof sagte der Grünen-Politiker, er wolle die Kooperation mit dem Nachbarn stärken. Ein Ziel sei, dass die Hochschulen in der Grenzregion noch mehr zusammenwachsen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe im Aachener Vertrag mit Deutschland verankert, dass es künftig europäische Universitäten geben solle. "Da sind wir ganz nah dran an einer echten europäischen Universität", sagte Kretschmann.