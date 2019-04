Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) bietet im Internet ein Radtourenportal unter www.adfc-tour.de an. Bei der Suche kann man hier nach Regionen filtern und auch geeignete ADFC-geführte Touren finden. Der Verein in Heidelberg hält auch eine gedruckte umfassende Radtourenbroschüre bereit, die beim ZuM in der Kurfürstenanlage 62, aber auch bei vielen Radgeschäften der Region sowie an öffentlichen Auslegestellen kostenlos erhältlich ist.

Der Rhein-Neckar-Kreis unterhält ebenfalls ein Tourenportal: hier sind neben reinen Wandervorschlägen u.a. auch Radtouren enthalten, die das ADFC-Radtourenheft enthält. Das Kreisportal erreicht man unter https://www.adfc-bw.de/heidelberg/radtouren. Es gliedert sich auf nach Rund-, Strecken- und MTB- (Mountainbike-)Touren, listet BMX-Anlagen auf und hat einen Bereich Rad-Serviceangebote u.a. mit Verleihstellen, Reparatur- und E-Bike-Lademöglichkeiten.

Wer gern selbst Touren planen möchte, dem empfiehlt der ADFC eines der Tourplanungsportale wie z. B. www.komoot.de oder www.outdooractive.com.