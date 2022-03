Gut 170 Jahre alte sächsische Briefmarken sind am Samstag im Auktionshaus Heinrich Köhler in Wiesbaden versteigert worden. Der Startpreis für die "Sachsen Dreier" lag bei 80.000 Euro - am Ende kam die Rarität für 260.000 Euro unter den Hammer. Ein anonymer Bieter im Saal und ein Bieter am Telefon hätten sich ein Gefecht um die Marken geliefert, teilte eine Sprecherin des Auktionshauses am Samstagnachmittag mit.