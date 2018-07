Von Roland Karle

Noch einmal ausschlafen, dann ist WM-Finale. Die Lookaholics unter den Fußballfans werden hinterher etwas mühevoll in den Alltag zurück wanken. Aber es soll nach den 64 Spielen keiner über Völlegefühle klagen, es gibt nämlich Nachschlag: Womöglich schon 2022 in Katar, spätestens aber 2026 werden 48 statt 32 Mannschaften antreten, also fast ein Viertel aller Fifa-Nationen. Da kann es zu Kracher-Duellen wie Island gegen Jordanien oder Äthopien gegen Niederlande kommen. Üppige 80 Spiele und mindestens 120 Stunden Fußball wird es dauern, ehe der Weltmeister feststeht.

Gemach. Jetzt sind erst die Titelträger 2018 an der Reihe. Um die Krone kämpfen Frankreich und Kroatien erst morgen - einige WM-Nebendarsteller und spektakuläre Aktionen bleiben schon jetzt haften.

Die Widerstandskämpfer: Jogi Löw ist im Espresso-Modus. Er hat aus bekannten Gründen in diesem Sommer länger Ferien als sonst in geraden Jahren. Vor der WM zur Vertragsverlängerung gedrängt, muss er bis 2022 Bundestrainer bleiben, Team-Direktor Oliver Bierhoff sogar bis 2024. Sie machen trotz des blamablen Vorrunden-Ausscheidens weiter. Dabei haben sie einen öffentlichen Ablehnungsbescheid erhalten: In einer Kicker-Fußballvolksbefragung, bei der mehr als eine halbe Million Nutzer abstimmten, sprachen sich 73 Prozent gegen Löw und sogar 83 Prozent gegen Bierhoff aus. Vorfreude besteht aus anderen Noten.

Bild-Störungen: Gegen Lippenleser schützen sich auch WM-Fußballer, sobald sie eine Kamera riechen, indem sie albern eine Hand vor den Mund halten. Es könnten ja taktische Geheimnisse oder philosophische Weisheiten entlarvt werden. Erwiesenermaßen gefährlicher sind Fotoaufnahmen. Frag nach beim Ich-sag-dazu-nix-Özil, bei Putin-Gast Lothar Matthäus ("Thank you for this World Cup, Mister President") oder bei den Bayern-Stars Jerome Boateng und Joshua Kimmich, die auf ein DFB-Mercedes-Plakat geraten sind, obwohl ihr verärgerter Arbeitgeber mit Audi fährt.

Sie alle können von Mehmet Scholl lernen. Der erkannte früh, wie man Bild-Störungen vermeidet und rät zu konsequentem Handeln. "Ich hatte noch nie Stress mit meiner Frau", sprach der Ex-Nationalspieler, "bis auf das eine Mal, wo sie mit aufs Hochzeitsfoto wollte."

Deutscher WM-Finalist: Er hat’s geschafft, mal wieder: Béla Réthy ist ins Endspiel eingezogen. Zum dritten Mal nach 2002 und 2010 kommentiert er ein WM-Finale, öfter (fünf Mal) kam nur der selige Rudi Michel zum Zuge. Réthy wurde während des Turniers sogar von Sport Bild gelobt ("Er schwieg auch mal 30 Sekunden") und für seine messerscharfe Analyse des Deutschland-Spiels ("Das hier ist keine Zeitlupe") geadelt. Kritik prallt an ihm ab, selbst wenn sie so vernichtend daher kommt wie von Jürgen Kaube. Réthy "kann gar nichts, er redet nur vor sich hin", schreibt der FAZ-Herausgeber. Es sei der Versuch des ZDF, einen Kult wie bei Guildo Horn oder Eddie the Eagle zu etablieren - "das Unvermögen als Vermögen".

Stört den Sender nicht, der hat sogar eine App installiert, die "Be Béla" heißt und zum Selber-Kommentieren einlädt. Clever gemacht: Wer hört, wie sich die Laien plagen, ist doch ganz froh über den echten Béla.

Der kleine Proll: Mario Basler ist ganz stolz darauf, eine eigene Meinung zu haben. Prima. Und er betont: "Mich interessieren Argumente nicht." Seit Jahren beharkt er Mesut Özil, weil der zu wenig aus seinen sportlichen Möglichkeiten mache. Nach dem Mexiko-Spiel lästerte Basler bei "Hart aber fair" und "Lanz" über Özil und dessen Körpersprache ("Wie ein toter Frosch"). Haha. Für einen krassen Spruch und ein lautes Echo eifert Blubber-Mario als blasse Kopie dem verstorbenen Max Merkel nach, der in Bild den kernigen Kolumnisten gab. Über den Fußballer Basler urteilte der stramme Max: "Basler ist die teuerste Parkuhr der Welt. Er steht rum - und die Bayern stopfen das Geld rein."

