Auch an Kleidung denken

Wenn es ums Schlafen geht, sollte man auch an die Kleidung und die Schlafzimmer-Belüftung denken. "Den Raum klimatisieren, tagsüber möglichst dunkel lassen und in leichter Kleidung schlafen", rät Schlafmediziner Hans-Christian Blum. Abendliches kühles Duschen oder Baden kann abkühlen. "Wer es gar nicht mehr aushält, kann einen nassen Waschlappen in den Kühlschrank und dann auf die Stirn legen", empfiehlt der Arzt. (dpa)