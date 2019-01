Monaco (dpa) - Der französische Fußball-Erstligist AS Monaco hat seinen Trainer Thierry Henry mit sofortiger Wirkung suspendiert. Wie der Verein am Abend mitteilte, steht eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des früheren französischen Nationalspielers allerdings noch aus. Am Freitag werde Co-Trainer Franck Passi das Training übernehmen. Henry hatte den Posten als Coach erst im Oktober angetreten. Die AS Monaco steht derzeit auf dem vorletzten Platz der französischen Ligue 1.