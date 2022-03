Die Menschen in Hessen haben im vergangenen Jahr wieder mehr gearbeitet. Das geleistete Arbeitsvolumen stieg im Vergleich zum corona-geprägten Jahr 2020 um 1,9 Prozent auf 4,71 Milliarden Stunden, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Vor allem der Rückgang der Kurzarbeit habe zu der Steigerung beigetragen, die genau im Bundesschnitt lag. Das Vorkrisen-Niveau aus dem Jahr 2019 wurde allerdings noch klar verfehlt.