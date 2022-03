Mit einem breiten Bündnis will Hessen den Bedarf an Fachkräften im Land sichern. Sozialminister Kai Klose betonte am Freitag in Wiesbaden die Bedeutung von Arbeits-, Fach- und Führungskräften für die Wirtschaft und die Verwaltung. Dabei gehe es um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit Hessens als Wirtschafts-, Arbeits-, Bildungs- und Lebensstandort.