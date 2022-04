Gießen (dpa/lhe) - Seit Mitte März greift eine Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken, Praxen oder Pflegeheimen. Die Umsetzung erfolgt in Hessen stufenweise. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Wiesbaden fielen zuletzt 247 600 Beschäftigte unter diese einrichtungsbezogene Impfpflicht. Knapp neun Prozent davon seien ungeimpft oder hätten in entsprechenden Umfragen keine Angaben zu ihrem Status gemacht.

© dpa-infocom, dpa:220411-99-884180/3