Von Constanze Werry

Urlaub? Wellness-Wochenende? Dösen in der Hängematte? Weit gefehlt - für manche ist es das Entspannendste auf der Welt Fische in einem Aquarium zu beobachten. Wer mit dem Gedanken spielt, sich Fische zuzulegen, der sollte auf ein paar Dinge achten - gerade auch wenn es um eine möglichst artgerechte Haltung geht.

Noch bevor man sich damit beschäftigt, welche Fische man sich ins Haus holt, sollte man sich wie bei der Anschaffung jedes anderen Haustieres fragen, wie viel Zeit und Geld man bereit ist zu investieren. Und natürlich muss es jemanden geben, der sich in Abwesenheit um die Mitbewohner kümmert.

Süßwasser oder Meerwasser

Im Zoohandel werden Süß- und Meerwasserfische angeboten. Der Großteil der Meerwasserfische lässt sich nicht oder nur schlecht züchten. Deshalb sind laut dem Deutschen Tierschutzbund die im Handel angebotenen Tiere fast immer Wildfänge. Ein Großteil der Korallenfische gelte mittlerweile in seinem Bestand als gefährdet.

Daher rät der Tierschutzbund Tierfreunden sich besser Süßwasserfische ins Aquarium zu setzen. Viele davon lassen sich gut züchten. Am besten stammen die Fische aus einer regionalen Zucht, so dass sie nicht über weite Strecken transportiert werden müssen. Lange Transportwege bergen immer das Risiko von Verletzungen und die Tiere müssen sich immer wieder an andere Wasserbedingungen anpassen. Das kann sie schwächen, zum Teil sterben sie in der Folge.

Besser groß als klein

Bei der Anschaffung eines Aquariums gilt es eher groß zu denken als klein. Anders als man vielleicht denkt, sind größere Aquarien gerade auch für Anfänger leichter zu handhaben als kleinere. Denn in größeren Becken ist es einfacher die Wasserqualität stabil zu halten, wie die Fördergemeinschaft Leben mit Heimtieren erläutert.

Der richtige Standort

Auch über den richtigen Standort des Aquariums muss man sich als angehender Halter Gedanken machen. Der Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde (VDA) rät von einem Platz am Südfenster ausdrücklich ab, da das Aquarium durch zu viel Lichteinfall veralge. Aber auch ein Platz gegenüber des Fensters sei nicht optimal, da sich das Fenster tagsüber im Aquarium spiegle und Fische scheu reagierten, wenn es außerhalb ihres Zuhauses heller sei als darin. Ein guter Platz sei laut VDA im rechten Winkel zu den Fensterflächen an einem nicht zu hellen Ort. Wichtig: Es sollten sich Steckdosen in der Nähe befinden - unter anderem für Beleuchtung und Filter. Zu einem Süßwasseraquarium gehören laut dem Tierschutzbund Filteranlage, Beleuchtung, Heizung und eventuell ein CO2-System, das stundenweise zur Düngung der Pflanzen eingesetzt werden kann.

Wer passt zu wem

Da für Aquarien in der Regel Leitungswasser verwendet wird, ist es naheliegend sich Fische anzuschaffen, dereren Heimatwasser dem Leitungswasser vor Ort am nächsten kommt. Der Tierschutzbund empfiehlt deshalb, sich beim Wasserwerk nach dem Wassertyp am Wohnort zu erkundigen. Für die weitere Vergesellschaftung ist wichtig: Es gibt nicht nur "Raubfische" und "Friedfische", viel hängt auch vom Sozialverhalten der Fische ab. So sollten Gruppenfische nicht allein gehalten werden. Auch der bevorzugte Lebensraum spielt eine Rolle. So sollten die Fische eines Aquariums gleiche Ansprüche an die Wasserqualität und ein ähnliches Fressverhalten haben und sich dabei von sich aus in verschiedenen Bereichen im Aquarium aufhalten.

Egal für welche Art von Aquarium man sich letztendlich entscheidet: Um die Lektüre von Fachliteratur kommt man nicht herum. Da sind sich alle Experten einig. Denn die Auswahl an Fischen ist kaum überschaubar. Fütterung und Pflege können sehr unterschiedlich sein. Und auch die Bepflanzung will wohlüberlegt sein sowie die Auswahl möglicher Mitbewohner wie zum Beispiel Muscheln oder Schnecken. Verantwortungsvolle Aquarianer beobachten ihre Fische täglich - nicht nur zum Spaß, sondern auch um einschätzen zu können, ob sich die Tiere noch wohlfühlen und gesund sind.