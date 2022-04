Ludwigsburg (dpa) - Über 200 Kinder und Jugendliche nahmen an dem Training mit dem Schwaben teil, der in der kommenden Saison der nordamerikanischen Football-Liga NFL für die Las Vegas Raiders spielen wird. Bereits am Sonntagabend machte sich Johnson auf den Weg nach Frankfurt, um von dort zurück in die USA zu fliegen und ab Montag wieder mit seinen neuen Teamkollegen zu trainieren. Der Fullback hatte 2019 über ein Förderprogramm für internationale Talente den Sprung in die NFL geschafft und dort bislang für die New England Patriots gespielt.

