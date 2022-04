Anreise: Almere ist von Amsterdam und Utrecht aus sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Auch vom Flughafen Schiphol fahren in hohem Takt Züge nach Almere - die Bahnfahrt dauert rund 25 Minuten. Die Autobahn A6 führt an Almere vorbei. Das Zentrum der Stadt ist autofrei, aber es gibt ausreichend Parkplätze.

Flevoland: Durch Flevoland reist man am besten mit dem Auto, um alle Naturparks, die Strände und etwa auch Schokland zu erreichen.

Floriade Expo: Die Internationale Gartenbauausstellung läuft vom 14. April bis zum 9. Oktober und ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das Gelände ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Im Zentrum von Almere fahren Shuttlebusse ab. Oder man nimmt das Boot über den See Weerwater (4,50 Euro hin und zurück). Infos unter: www.floriade.com/de

Klima und Reisezeit: Flevoland kann man das ganze Jahr über besuchen. Die Winter sind meist mild. Für Wassersportler ist der Sommer am besten. Im Frühling lohnt sich ein Trip zur Tulpenblüte, die farbenfrohen Felder sind atemberaubend.

Übernachtung: In Almere gibt es auch für Floriade-Besucher viele einfache Unterkünfte im Bed & Breakfast ab 60 Euro/Nacht. Hotelzimmer in Almere kosten in der Hochsaison etwa 100 bis 150 Euro, in Luxushotels mehr als 200 Euro die Nacht.

Gerade am Ijsselmeer gibt es auch viele Ferienparks mit Bungalows, Hotels, Ferienwohnungen und Zeltplätzen.

Der besondere Tipp: Viele Wander- und Radtouren führen durch den fantastischen Nationalpark Neues Land (Nationaal Park Nieuw Land), der größte künstlich angelegte Naturpark der Welt mit einer Fläche von insgesamt 29 000 Hektar. Hier findet man ein Vogelparadies, neu angelegte Inseln im Markermeer und Moorgebiete. Dort kann man Herden von wilden Konikpferden und Heckrindern begegnen. Infos unter: www.nationaalparknieuwland.nl

Informationen: Tourismusbüro VVV Almere, Adresse: De Diagonaal 199, 1315 XM Almere, Tel.: 0031 36 548 5041, E-Mail-Adresse: info@visitalmere.com, Website: www.visitalmere.com