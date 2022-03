Nach einem Feuer in einem Haus in Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) ist weiterhin unklar, woran der mutmaßliche Brandstifter gestorben ist. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei berichteten, ergab die am Mittwoch durchgeführte Obduktion keine eindeutigen Ergebnisse. Zeugen hatten den 36-jährigen Bewohner sowie eine 80 Jahre alte Frau am Montag nach dem Brand aus dem Mehrfamilienhaus gerettet. Der Mann soll das Feuer selbst gelegt haben.