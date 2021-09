Von hell-bernsteinfarben bis dunkelgolden: Ahornsirup gibt es in verschiedenen Farben. Wir kennen eher die helle Variante, das liegt daran, dass hier vor allem Sirup des Grades A angeboten wird. Die europäischen Qualitätsgrade werden mit AA, A, B sowie C bezeichnet, erklärt das Bundeszentrum für Ernährung. Den jeweiligen Grad finden Verbraucher auf der Flasche. Überwiegend in Kanada aus dem Zuckerahorn gewonnen, hängt die Farbe unter anderem vom Erntezeitpunkt ab. Anfangs noch hell und mild-süß, wird der Saft zum Ende der Ernte fast schwarz und unangenehm süß. Unabhängig vom Qualitätsgrad gilt: Weil er pro 100 Gramm rund 275 Kilokalorien enthält, sollte Ahornsirup möglichst sparsam verwendet werden.

Rezept

Blaubeer-Pancakes

Zutaten für 4 Portionen:

250 g Mehl

300 g Blaubeeren

2 Eier

175 ml Milch

3 EL Zucker

1 TL Backpulver

1 TL Natron

1 Prise Salz

Butterschmalz

Die Blaubeeren waschen und abtropfen lassen. Wer will, kann auch zu TK-Blaubeeren greifen. Diese dann einfach auf einen Teller geben und auftauen lassen. Danach erst mal alle trockenen Zutaten in einer Schüssel vermischen – also Mehl, Zucker, Backpulver, Natron und Salz. Milch mit den Eiern verquirlen, zum Teig geben und nicht zu lange verrühren, aber so, dass ein glatter Teig entsteht. Anschließend vorsichtig die Blaubeeren unterheben.

Etwas Butterschmalz in einer Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen. Warten, bis die Pfanne wirklich ausreichend aufgeheizt ist. Etwa zwei Esslöffel Teig pro Pancake in die Pfanne geben und von beiden Seiten goldbraun backen.