Das braucht man:

1 Strohkranz

1 Kilo Grünzeug nach Wahl für einen Kranz mittlerer Größe mit etwa 25 Zentimetern Durchmesser

1 Rolle Bindedraht

1 Gartenschere

Naturmaterial wie Tannenzapfen, Beeren oder getrocknete Blüten-stände zum Verzieren

4 Kerzen

eventuell Heißkleber & Pistole

Papier als Arbeitsunterlage

So geht’s:

Mit der Rebschere zunächst das Grünzeug in etwa 10 bis 15 Zentimeter lange Stücke scheiden. Den Strohkranz auf altes Zeitungspapier legen. Den Bindedraht zum Befestigen des Grünzeugs anfangs gut am Strohkranz fixieren und damit das erste grüne Bündel festbinden. Danach die weiteren Zweigbündel immer wie Schuppen übereinander befestigen, so dass die Bindestelle des vorherigen Bündels abgedeckt ist. Wenn der Kranz nicht zu stramm werden soll, reichen zwei, drei Umwicklungen beim Festbinden. Als Schmuck (außer den Kerzen) eignen sich allerlei Gewächse wie Beeren aller Art oder auch getrocknete Blütenstände, die man mit Heißkleber oder ebenfalls mit Draht auf dem Kranz befestigen kann – und notfalls auch austauschen, falls sie bis Weihnachten verwelken.