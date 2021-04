Mannheim. (RK) Die Adler Mannheim stehen im Halbfinale um die Deutsche Eishockeymeisterschaft. Nach einem drei-Tore-Rückstand siegte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross im entscheidenden Spiel im "Best-of-Three" Modus des Viertelfinales gegen die Straubing Tigers mit 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0) nach Verlängerung.

In der über 40 Minuten enttäuschenden Vorstellung gerieten die zunächst zweikampfschwachen und undisziplinierten Mannheimer früh mit 0:2 in Rückstand und kassierten bei eigener Überzahl zur Spielzeithälfte sogar noch das 0:3. Erst spät starteten die Gastgeber eine Aufholjagd, in der Sinan Akdag (50.Minute), Brendan Shinnimin (52.) und Thomas Larkin (55.) den nicht mehr erwarteten Ausgleich erzielten. Nach elf Minuten in der Verlängerung gelang Nico Krämmer, der einen Schuss von Ben Smith abfälschte, das Siegtor.

Im Halbfinale treffen die Kurpfälzer am Montag auf die Wolfsburg Grizzlys, die sich am Samstag gegen Bremerhaven ebenfalls in drei Partien durchsetzten.

Adler Mannheim-Straubing Tigers 4:3 n.V. (0:2, 0:1, 3:0, 1:0); Tore: 0:1 Mulock (5.), 0:2 Tropp (10.), 0:3 Laganière (31.), 1:3 Akdag (50.), 2:3 Shinnimin (52.), 3:3 Larkin (55.), 4:3 Krämmer (71.); Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Rantala (Finnland); Strafminuten: 8/8; Zuschauer: keine zugelassen.