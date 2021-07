> Jana Benz, Hermann-Maas-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Religion, Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern sowie Anerkennung für ihre langjährige Mitwirkung in der Streitschlichtung.

> Ines Ebelle, Preis "Humanismus heute" für hervorragende Leistungen im Fach Latein und Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern

> Ronja Fichter, Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern, Ferry-Porsche-Preis für hervorragende Leistungen in den Fächern Mathematik und Physik, von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft sowie Preis der Volksbank Kirnau (überreicht von Vorstand Dieter Ehmann von der Volksbank Kirnau).

> Luisa Fischer Fachpreis für hervorragende Leistungen im Fach Englisch und Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern.

> Adrian Gedemer, Schulpreis Ökonomie von der Südwestmetall für sehr gute Leistungen im Fach Wirtschaft, Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern sowie Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft für besonders gute Leistungen in Physik.

> Philip Gerli, Preis des Verbandes deutscher Chemiker für hervorragende Leistungen im Fach Chemie.

> Jasmin Golder, Fachpreis für hervorragende Leistungen im Fach Spanisch, Anerkennung für ihre langjährige Mitwirkung in der Schülermitverantwortung und Preis der "Vereinigung der Freunde und Förderer des GTO" für das beste Abitur mit einem Durchschnitt von 1,0 und 853 Punkten (überreicht von der stellvertretenden Vorsitzenden der Vereinigung, Sabine Civerni).

> Evelyn Hutter, Fachpreis für hervorragende Leistungen im Fach Religion.

> Felix Keppler, von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft für besonders gute Leistungen im Fach Physik und Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern.

> Emilia Kretzschmar, Preis des Verbandes deutscher Chemiker für hervorragende Leistungen im Fach Chemie sowie Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern.

> Lilly Jost, Otto-Dix-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Bildende Kunst, Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern, Anerkennung für ihre langjährige Mitwirkung in der Schülermitverantwortung als Schülersprecherin sowie in der Streitschlichtung, Preis der Sparkasse Neckartal-Odenwald für ihr soziales Engagement in verschiedenen Bereichen (überreicht von Ulrich Herrmann).

> Natalie Schmitt, Hermann-Maas-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Religion und Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern.

> Sarah Stadtmüller, Preis der Deutschen Schulgeografen für hervorragende Leistungen im Fach Geografie, Fachpreis für sehr gute Leistungen in den Fächern Biologie und Musik sowie Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern. Außerdem eine Anerkennung für ihre langjährige Mitwirkung in der Big Band und der Streitschlichtung.

> Marco Specht, Fachpreis für hervorragende Leistungen im Fach Sport.

> Felix Rothenhöfer, Fachpreis für hervorragende Leistungen im Fach Sport und Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern.

> Jara Zimmermann, Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft für hervorragende Leistungen im Fach Deutsch, Fachpreis für sehr gute Leistungen im Fach Französisch und Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern. Außerdem eine Anerkennung für langjährige Mitwirkung in der Big Band, in der Schülermitverantwortung und in der Streitschlichtung.

> Kristina Machold, Michelle Pfeifer,

Matteo Simonides und Simon Stockert, jeweils Klassenpreis für sehr gute Leistungen in allen Fächern. cug