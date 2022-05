> Die Anonymen Alkoholiker (AA) wurden 1935 in den USA als Selbsthilfeorganisation gegründet. Heute zählen die AA-Gruppen rund zwei Millionen Besucher weltweit. Die AA sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die sich regelmäßig treffen, um gemeinsam ihr Alkoholproblem zu lösen. Wer hier Hilfe sucht, kann anonym bleiben. Der einzige Zweck der AA ist es, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholkranken zur Nüchternheit zu verhelfen. So finden die Meetings immer statt, auch an Weihnachten, Ostern und anderen Feiertagen. Die AA-Gruppen finanzieren sich ausschließlich über Spenden der Mitglieder. mio