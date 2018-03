Also sang sie. Den größten Hit von Oasis, einer der bekanntesten Bands der Stadt. "Slip inside the eye of your mind / Don’t you know you might find / a better place to play". Handys richten sich auf sie. Einzelne Umstehende stimmen ein. Jemand ruft: "Lauter!" Den Refrain singt die ganze Straße mit: "So, Sally can wait / she knows it’s too late / as we’re walking on by / Her soul slides away / But don’t look back in anger I heard you say."

Das Internetvideo von dem Moment wird millionenfach geklickt. Seither ist das Lied aus der öffentlichen Trauer nicht mehr wegzudenken, ein Symbol für den Durchhaltewillen der Stadt. "Wir müssen die Angst mit schönen Stimmen verjagen. Wir halten zusammen und werden damit fertig, so macht man das in Manchester", sagt Lydia später. "Du musst in die Zukunft schauen. Schau nicht im Zorn zurück - genau darum geht es!"

Aber worum geht es in dem Lied? Wer ist Sally, deren Seele davongleitet? Wohl eines der produktivsten Missverständnisse aller Zeiten. Oasis-Gitarrist Noel Gallagher hat das Lied erst halb fertig, als er es bei einem Soundcheck vor sich hinschrammelt, Nonsens ins Mikro nuschelt. Sein Bruder, Sänger Liam, fragt: "Was singst du da? ,So, Sally can wait‘?" - "Nein." - "Genial, lass das so!" Der Refrain ist geboren. Nun geht es ganz schnell. Noch am Abend hat das Lied Premiere, den Text vollendet Noel in der Garderobe, eine Art Klangcollage ohne klaren Zusammenhang - mit einem Schuss Selbstironie: "Please don’t put your life in the hands / of a rock’n’roll band / who’ll throw it all away". Anderes ist von Noels großem Vorbild inspiriert: Die Zeilen "I start a revolution from my bed / You said the brains I had went to my head" fand er im Fragment einer Autobiografie von John Lennon. So ist denn auch das Klavierintro ein pures "Imagine"-Plagiat. Halb, um die Leute zu ärgern - und halb, um vielleicht ein paar Teenies dazu zu bringen nachzuhören, wer dieser Lennon eigentlich war. Kopie als größte Ehrerbietung.

"Unglaublich, wie viele Generationen dem Lied seither eine eigene Bedeutung beigemessen haben", sagt Gallagher 21 Jahre später. "Ich sitze nie da und denke: ,Ha, das hab ich geschrieben!‘" Das Lied müsse irgendwo da draußen gewesen sein. "Hätte ich es nicht aufgeschrieben, hätte es Bono getan. Es ist wie mit allen großen Songs: Wenn dir so etwas vom Himmel in den Schoß fällt - Glückspilz!"

Die Single schoss 1996 auf Platz 1, erstmals mit Noel am Leadgesang. Bruder Liam hatte sich für "Wonderwall" entschieden, den anderen Mega-Hit auf "(What’s the story) Morning Glory". Noch im Studio kam es zum Streit, als Liam eine Horde Besoffskis aus dem nahen Pub anschleppte, die sich sogleich über Noels Gitarren hermachten. Wäre die Band schon damals, nicht erst 2009, an der legendären Hassliebe der Gallaghers zerbrochen - Lydia Bernsmeier-Rullow hätte etwas anderes singen müssen.