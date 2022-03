Kabeldiebe haben die Bahnstrecke zwischen Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) und Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) lahmgelegt. Insgesamt 34 Züge verspäteten sich in der Nacht zum Dienstag und am Dienstag, wie die Bundespolizei in Kassel mitteilte.