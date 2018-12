Von Johannes Hucke

Endlich wieder in der Pfalz - juhu! Nach über einem Jahr kehren wir zurück. Da darf es schon etwas Besonderes sein, oder nicht? An den äußersten Südpunkt der Südpfalz begeben wir uns nämlich - und sogar eine Stückchen darüber hinaus: Zwei Drittel des VDP-Betriebs Bernhart liegen nämlich auf Elsässer Seite. Das ist überaus interessant und kompliziert zugleich. Fragen wir Gerd Bernhart nach seinen wunderbaren Lagen, wie die genau heißen und ob die Grenzsituation auch ein paar Probleme mit sich bringt, antwortet er pfälzisch knapp: "Do wersch verrickt."

Adresse: Weingut Bernhart, Hauptstraße 8, Schweigen-Rechtenbach Telefon: 0 63 42/72 02 Homepage: www.weingut-bernhart.de Seit: 1971 Lagen: In und um Schweigen herum Rebfläche: 17 Hektar Rebsorten: Weißburgunder, Riesling, Grauburgunder, Chardonnay, Sauvignon blanc, Silvaner, Muskateller, Auxerrois, Gewürztraminer; Spätburgunder, Cabernet Sauvignon, Merlot, St. Laurent, Portugieser Spezialitäten: Spätburgunder aus dem Barrique, Weißburgunder

Dies nur eine Andeutung dessen, was dieses Weingut bisweilen erdulden muss, um uns, den genießenden Profiteuren all der Mühen, eine Kollektion anzubieten, die wir nie wieder vergessen werden. Übrigens, es geht auch andersherum: Elsässer Kollegen bauen Reben auf Deutscher Seite an; insgesamt ein Thema, so anekdotenreich wie komplex, dass man eine Dissertation darüber schreiben könnte. Oder ein zwölfbändiges Standardwerk.

Aber wir sind ja hier, um uns vinophil fortzubilden. Zu diesem Behufe wandern wir erst mal eine Generation zurück. 1971 begannen Wilma und der leider kürzlich verstorbene Willi Bernhart mit reinem Weinbau. Vorher war alles wie überall in der südlichen Pfalz: cultura mista. Und hinterher? Alles anders. Denn das Genie des Winzers wagte Ungeheures (etwa eine trockene Weißburgunder Spätlese!) und bewirkte einen Qualitätssprung, der - in Tateinheit mit einigen anderen Pionieren - die ganze Region mitgerissen hat. Dazu gehören auch Sekte auf Spitzenniveau; schon seit 1985 perlt’s bei Bernharts.

Bevor wir uns dem Burgunder widmen, ein kurzer Blick ins übrige Sortiment. "Der Liter ist noch da. Da ist auch gar nix dagegen zu sagen", verteidigt Gerd Bernhart die schöne Sitte, Weine um die fünf Euro anzubieten. "Eigentlich ist unsere Produktion dafür ja zu teuer ..." Eine Stufe höher, beim Gutswein, finden wir ebenfalls Riesling und Silvaner, doch es dominiert bereits der Weißburgunder, assistiert von Chardonnay, Grauburgunder und Spätburgunder - sowie einer Cuvée mit dem neckischen Namen "Sommerflausen." Keineswegs vergessen wollen wir den Muskateller, einen Ortswein vom Kalkmergel, ungewöhnlich trocken, für Liebhaber der Sorte eine Verpflichtung.

Mit dem Weißburgunder nun verkosten wir ein originär Bernhartsches Kulturgut: Sieben verschiedene Varianten in einer Hand, darunter ein köstlicher Extra-Brut-Sekt, das erlebt man wahrlich nicht alle Tage! Von einem Kalkriff stammt ein Ortswein mit der Anlage zum Großen Gewächs. Bevor wir uns in lyrischen Beschreibungen verkünsteln, hören wir den Winzer im O-Ton: "Es muss doch ääner zum Ziehe gebbe." Übersetzt: Dieser Wein trägt die Aufforderung in sich, dem ersten ein zweites und drittes Gläschen folgen zu lassen. Saftig, animierend und persistent; solche Weißburgunder gibt es noch nicht lange.

Auf fünf verschiedene Qualitäten im Hochleistungsbereich bringt es der Spätburgunder. "Die beiden Einstiegsweine kann man in den ersten ein, zwei Jahren trinken. Die anderen müssen für fünf Jahre ins Eck." Die Geduld verlohnt der Mühe, versprochen! Knochentrocken, aber mit hochreifer Kirsche, lässt der 2013er keine Diskussion aufkommen, ob das denn ein schwieriger Jahrgang gewesen sei. "Wir lesen auf Säure, nicht auf Oechsle." Während der Probe lernt selbst der Laie, was Bernhart damit meint. Nicht die überextrahierten, sondern die rassigen, feinen, vielschichtigen Typen sind es, die er liebt.

"Gewinner des Jahres" ist der RG Spätburgunder von 2012. Da stehen wir nun ganz oben auf der Leiter. Bei einer Vergleichsprobe mit den besten der Rebsorte wagten wir die Probe aufs Exempel - und registrierten mit Genugtuung, dass dieser Riese alle Kenner begeistert.

Wer sich aufmacht gen Schweigen zu Sabine und Gerd Bernhart, wird keinen Kilometer Anreise bereuen. Das sympathische Weingut bietet ja nicht nur Weine der Extraklasse, ringsherum gedeihen auch die herrlichsten Lokale! Es ziemt sich eigentlich eine Wanderung hinüber ins zauberhafte Wissembourg, mitten durch die Weinberge. Ein attraktiverer Grenzübertritt lässt sich nicht denken.