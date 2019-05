Frankfurt/Main (dpa) - Rund 9000 Fans haben am Abend in der Frankfurter Commerzbank Arena beim Public Viewing mit der Eintracht im Europa-League-Halbfinale gefiebert. Während der Bundesligist im Rückspiel beim FC Chelsea in London an der Stamford Bridge antrat, sorgten die daheimgebliebenen Anhänger zuhause für mächtig Stimmung. Bei der vom Radiosender hr3 organisierten Veranstaltung rollte zwar kein Ball im Stadion, dafür war das Spiel auf einer über 140 Quadratmeter großen LED-Wand zu sehen.