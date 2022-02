Ein 24-Jähriger hat am Samstag in Frankfurt einen 55 Jahre alten Mann nach einem Streit auf ein S-Bahn-Gleis gestoßen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete, konnten Zeugen den Fahrer eines S-Bahn-Zuges vor der Einfahrt in den Bahnhof Rödelheim mit Gesten auf den schwerverletzten Mann im Gleisbett aufmerksam machen. Der Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und kam etwa 30 Meter vor dem Mann zum Stehen - auch, weil die Bahn wegen eines vorausfahrenden Zuges sehr viel langsamer als üblich fuhr.