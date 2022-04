Der SV Darmstadt 98 bleibt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga weiter am Ball und hat zumindest vorläufig die Tabellenspitze zurückerobert. Die Lilien setzten sich am Samstag vor 13.400 Zuschauern am Böllenfalltor mit 3:1 (2:0) gegen Holstein Kiel durch. Matthias Bader (10. Minute), Aaron Seydel (45.) und Braydon Manu (50.) trafen in einem überaus unterhaltsamen Spiel für das starke Team von Trainer Torsten Lieberknecht.