> Carsten Diemer ist 43 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in seiner Heimatgemeinde Obrigheim.

> Bei der Polizei arbeitet er seit 1999. Er studierte von 2003 bis 2006 an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen, wodurch er in den gehobenen Dienst aufstieg. Zwischen 2006 und 2017 folgten verschiedene Tätigkeiten und auch Führungsfunktionen, u. a. bei den Revieren Mosbach und Buchen sowie im Rahmen einer sechsmonatigen Abordnung bei der Polizeidirektion Rastatt/Baden-Baden (Vorbereitungsstab Nato-Gipfel 2009). Zur Pressestelle wechselte der Polizeihauptkommissar im Mai 2017. Dort war er zunächst stellvertretender Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Heilbronn. Seit 1. Februar ist er deren Leiter.

> Erfolgreicher Sportler: Von 1989 bis 2012 war Carsten Diemer als Gewichtheber aktiv. Er bestritt 94 Bundesligawettkämpfe. Seine Bestleistungen: 165 Kilogramm im Reißen und 200 Kilogramm im Stoßen. Er wurde mehrfach deutscher Meister in der Jugend, bei den Junioren und bei den Aktiven mit der Bundesligamannschaft des SV Obrigheim. Auch international war er im Einsatz: Er wurde 1998 Vize-Europameister und holte 1997 bei der Junioren-EM Bronze. Seit 2012 ist er Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber (BVDG) und Vizepräsident Jugend des BVDG.