Torwart Tom Starke vom MSV Duisburg bestätigte den Kontakt zu Hoffenheim und nährt Spekulationen um Hildebrands Abgang

Nach einem "kicker"-Bericht soll der Abgang von Torwart Timo Hildebrand aus dem Kraichgau seit Freitag feststehen. Ein Kandidat für die Nachfolge ist Tom Starke vom MSV Duisburg. Dessen Management bestätigte nun den Kontakt zu den Kraichgauern: "Verschiedene Klubs sind in Gesprächen mit Tom, Hoffenheim ist einer davon", sagte Jörn Geffert von Starkes Managementfirma IFM, aber: "Wir sind zwar in Gesprächen, aber nicht in konkreten Verhandlungen! Bisher ist noch nichts entschieden."

Manager Jan Schindelmeiser hatte nach dem 5:1 gegen Hamburg verkündet, dass eine Entscheidung um Timo Hildebrand erst im Verlauf dieser Woche getroffen werden soll.