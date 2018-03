An das Hinspiel gegen Hertha BSC Berlin erinnert sich Vedad Ibisevic noch gerne. Es war die "eigentliche" Rückkehr des Stürmers

Das Kalenderblatt vom 27. September 2009 hat sich Vedad Ibisevic garantiert aufgehoben. Es war der siebte Spieltag, Hoffenheim empfing Berlin. Nach seinem Kreuzbandriss und einem halben Jahr in Reha- und Aufbautraining kehrte Vedad Ibisevic zurück in die Torschützenliste der Fußballbundesliga und erzielte dabei gleich drei Treffer in einem Spiel.

"Das Spiel gegen Berlin war ein schöner Tag für mich und die gesamte Mannschaft" erinnert sich Ibisevic gerne zurück. Hoffenheim gewann mit 5:1. "Aber dieses Mal wird es schwieriger. Die Berliner sind wieder da, weil sie jetzt die Möglichkeit haben wieder aus dem Keller zu klettern." warnt der Bosnier vor der Partie am Samstag. "Wir spielen im Moment nicht so überragend, dass wir einfach sagen können 'wir hauen sie weg'".

Trotzdem sind die Hoffenheimer Favorit gegen die Berliner und Ibisevic weiß, warum Hoffenheim am Ende auch mit drei Punkten zurück nach Hause fährt: "Weil wir mehr Qualität und bessere Spieler haben und weil wir mit mehr Entschlossenheit auftreten werden."