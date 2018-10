Eine Woche vor dem Trainingsstart bei Hoffenheim ist die Zukunft des Mannschaftskapitäns weiter offen

Vor zwei Wochen sah es noch so aus, als wäre der Wechsel von Andi Beck zu Juventus Turin perfekt. Manager Ernst Tanner meinte Ende Mai, den Rest könne man "auf dem normalen Postweg lösen". Doch nicht mal eine Woche vor dem Trainingsstart bei 1899 ist noch immer alles offen. "Es hat sich bisher keiner mehr von Turin bei mir gemeldet", sagte Tanner nun der "Bild"-Zeitung. Das Boulevard-Blatt vermutet, dass die Italiener kein Interesse mehr am Hoffenheimer Verteidiger haben. Der neue Juventus Coach sei eher am Schweizer Stephan Lichtsteiner interessiert, der nun von Lazio zu Juventus wechseln soll. Im Kraichgau macht man sich jetzt Hoffnung, dass Beck doch noch ein Jahr bleibt. Der Abwehrspieler hat einen Vertrag bis 2012. Tanner: "Er wäre auf jeden Fall ein wichtiger Spieler für die neue Saison!"