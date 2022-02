Mehr als ein Dutzend Rinder sind im Landkreis Rastatt aus einer Koppel entlaufen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte ein bislang Unbekannter in der Nacht zu Dienstag das Tor geöffnet und mehrere Zaunpfähle aus Holz herausgerissen. Dadurch konnten 15 Rinder und zwei Geißböcke entkommen und auf eine nahegelegene Straße in Ottersweier laufen. Mehrere Landwirte trieben die Tiere den Angaben zufolge auf eine leerstehende Koppel. Der Besitzer der Herde habe seine Ausreißer anschließend wohlbehalten zurück auf seine Weide bringen können. Menschen seien nicht gefährdet worden.