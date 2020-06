Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn beabsichtigt nach Informationen aus Aufsichtsratskreisen, die Senkung der Mehrwertsteuer "1:1" an ihre Kunden weiterzugeben.

"Im Fernverkehr prüfen wir mit Hochdruck, wie wir die Umsetzung in unseren Vertriebssystemen sicherstellen", heißt es in einem Brief des Vorstands an den Aufsichtsrat, der der Deutschen Presse-Agentur in Teilen vorliegt. Für den Nahverkehr ist die Bahn laut den Informationen in Gesprächen mit den anderen Beteiligten der Branche, also Verkehrsverbünden, anderen Bahn-Betreibern und den Aufgabenträgern, die die Nahverkehre in Deutschland organisieren und finanzieren.

Nach dem Beschluss der großen Koalition in der vergangenen Woche, die Mehrwertsteuer ab 1. Juli bis Jahresende zu reduzieren, hatte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla angekündigt zu prüfen, "wie und in welcher Form wir die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergeben können". Der ermäßigte Satz, der seit Jahresbeginn auch für Bahnfahrkarten gilt, soll von sieben auf fünf Prozent sinken.

Schon zu Jahresbeginn hatte die Bahn die Fahrpreise im Fernverkehr um zehn Prozent reduziert. Die Bahn hatte die damalige Mehrwertsteuersenkung eins zu eins auf die Fahrkartenpreise angerechnet.