Das Munitionslager Altheim und das Materiallager Hardheim sind zwei von acht ortsfesten Lagereinrichtungen der Bundeswehr, die im Rahmen der Wiederausrichtung auf die Landes- und Bündnisverteidigung reaktiviert werden. In Altheim sind neun Soldaten und circa 40 zivile Mitarbeiter und in Hardheim fünf Soldaten und circa 70 zivile Mitarbeiter eingeplant. Für die Reaktivierung der beiden Depots hat der Bund bislang etwa 15 Millionen Euro ausgegeben, bis 2026 sollen sich die Investitionen bei rund 28 Millionen Euro bewegen. Am Standort Altheim soll der Schwerpunkt auf der Lagerung von Luftwaffenmunition liegen, in Hardheim sollen vorwiegend Ersatzteile für Kraftfahrzeuge (u. a. Reifen) und Geräte gelagert werden. dore