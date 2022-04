Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat im Vergleich zum Europa-League-Spiel gegen den FC Barcelona (1:1) die Startelf in der Fußball-Bundesligapartie am Sonntag gegen den SC Freiburg auf zwei Positionen verändert. Kapitän Sebastian Rode und Jens Petter Hauge rückten bei den Frankfurtern für Kristijan Jakic und Daichi Kamada in die Anfangsformation.