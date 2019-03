Im Zuge des "Sicherheitstags" gaben die Beamten Ratschläge, wie man es den Langfingern nicht zu einfach macht. Hier eine Auswahl:

Taschen schließen: Achten Sie vor allem darauf, dass Taschen, Rucksäcke und die Reißverschlüsse an Kleidungsstücken richtig verschlossen sind. So etwas wird von einem geübten Langfinger immer als eine Einladung verstanden.

Nicht ablenken lassen: Taschendiebe versuchen in den meisten Fällen "abgedeckt" zuzugreifen. Das heißt, dass sie ihre diebische Hand mit Hilfe eines Stadtplans, oder, was auch beliebt ist, beim Shoppen mit einem Kleidungsstück verbergen. Taschendiebe versuchen ihre Opfer in ein Gespräch zu verwickeln, um sie abzulenken - etwa, indem sie nach dem Weg fragen. In diesem Fall kommt auch gerne der besagte Stadtplan zum Einsatz. Der "zufällige" Smalltalk beim Shopping ist auch ein Klassiker.

Augen offenhalten: Lassen Sie Ihre Tasche nicht achtlos irgendwo stehen, wenn Sie mal eben kurz in einem Café oder in einer Eisdiele sind. Das schöne Wetter mag zu einer gewissen Leichtigkeit verleiten, doch der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen. Und man kann nun einmal nicht erwarten, dass die Angestellten oder Gäste ständig einen Blick auf anderer Eigentum haben.

Handy nicht in die Gesäßtasche: Gehören Sie auch zu denen, die gerne Ihr Handy in die Gesäßtasche stecken, wenn Sie durch die Fußgängerzone flanieren? Im Gedränge kann das schnell zu bösen Überraschungen führen.

Bemerkbar machen: Wurde etwas gestohlen, sollte man sich laut bemerkbar machen, wenn möglich, den Täter einprägen und die 110 wählen. (mao)

Infos: www.polizei-beratung.de.