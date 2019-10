Wiesloch/Rauenberg. (van) Wegen Abbauarbeiten wird die A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim am 26. und 27. Oktober in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das teilt der Autobahnbetreiber Via6West mit.

Der Abbau der Ersatzbrücke der K4271 zwischen Horrenberg-Balzfeld und Mühlhausen-Tairnbach, die über die Autobahn führt, beginnt am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, und wird voraussichtlich am Sonntag, 27. Oktober, gegen 10 Uhr abgeschlossen sein.

Die Projektgesellschaft ViA6West empfiehlt, diese Strecke weiträumig zu umfahren. Vom Walldorfer Kreuz kommend sollten Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausfahren und der Umleitungsstrecke U 68 folgen. An der Anschlussstelle Sinsheim (33a) wird der Verkehr in Richtung Mannheim ausgeleitet und über die U 59 zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wieder auf die Autobahn geführt. Die Umleitungsstrecken führen über die B 39/B 292 zur Anschlussstelle Sinsheim respektive zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg.

Wer sich zu weiteren Baustellen in Baden-Württemberg informieren will, wird unter www.baustellen-bw.de fündig. Wie der Verkehr im Land aktuell aussieht, kann auch den Webcam-Bildern auf www.svz-bw.de entnehmen.