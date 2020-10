Von Sophia Stoye

Wiesloch. Neun Monate lang war der Jeside Anwar Jazaa gemeinsam mit seiner Familie in Gefangenschaft der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Den Mut zu fliehen und das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, brachten den damals 13-Jährigen nach Wiesloch. Nun wurde er "Talent im Land" – und erhielt ein Stipendium, das begabte Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg auf dem Weg zur Fachhochschulreife oder dem Abitur unterstützt, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft verschiedene Hürden zu überwinden haben.

Anwar Jazaa kommt aus dem Irak, genauer genommen aus der Stadt Shingal, die 2014 vom IS angegriffen und besetzt wurde. Mehrere tausend Zivilisten wurden dabei eingeschlossen, darunter auch Jazaa mit seiner Familie. Als Jesiden zählen sie zu einer Minderheit, die besonders stark vom IS verfolgt, versklavt und ermordet wird. "Sie haben uns gefangen, wir waren neun Monate in IS-Gefangenschaft", erinnert sich Jazaa. Seine Eltern, Geschwister und er wohnten damals zusammen bei Jazaas Onkel – losgelöst von jeglicher Selbstbestimmung. "Wir waren praktisch deren Sklaven, durften nichts machen außer das, was sie uns befahlen", erklärt er weiter. "Keiner von uns wollte diese Drecksarbeit machen." Wurde eine Arbeit in den Augen der IS-Terroristen nicht richtig ausgeführt, mussten die Gefangenen harte Strafen befürchten. "Wir wussten nicht, wann wir das nächste Mal etwas zu essen bekommen. Wir wussten nicht, wann wir sterben würden", berichtet der Jeside über seine Vergangenheit. Nach einem Dreivierteljahr entschied sich Anwar Jazaas Familie dazu, gemeinsam die Flucht zu wagen: Sie flüchteten nachts und gelangten zu einer sicheren Zone im Nordirak. "Wir haben alles verloren", erinnert sich Jazaa.

In Zelten untergebracht lebten sie dort drei Monate lang in einem Flüchtlingscamp, kurzzeitig besuchte Anwar Jazaa auch eine Schule, bis er im Herbst 2015 die Möglichkeit bekam, nach Deutschland zu kommen. Denn Baden-Württemberg stellte zu dieser Zeit unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Aktion auf die Beine, die 1100 jesidische Frauen und Kinder aus dem Nordirak aufnehmen und auf 21 Städte und Dörfer verteilen sollte. Anwar Jazaas Mutter war eine dieser Frauen und kam so gemeinsam mit ihren zwei Söhnen und drei Töchtern im November 2015 nach Wiesloch – Jazaas Vater musste im Irak bleiben, ihm gelang die Flucht nach Deutschland erst vier Jahre später.

"Am Anfang hatte ich keine Lust, in die Schule zu gehen. Ich dachte ,Wofür, wenn dann wieder Krieg ausbricht und alles vernichtet?’", blickt der heute 18-Jährige zurück. Aber nach einem Jahr sei es besser geworden, mit der Zeit habe er in Wiesloch Freunde gefunden, die ihn motivierten, "aber das ging nicht von heute auf morgen". Dabei spielten auch Franz Josef Schoppengerd und seine Frau Jutta vom "Netzwerk Asyl Wiesloch" eine große Rolle, die Anwar Jazaas Familie von Anfang an unterstützten, ihm selbst Nachhilfe gaben und ihm bei den Hausaufgaben halfen.

Denn der Jeside war Teil einer Vorbereitungsklasse der Bertha-Benz-Realschule, in der Kinder und Jugendliche – deren Muttersprache nicht Deutsch ist – unter der Leitung von Lehrerin Angelika Fleck so gefördert und in Deutsch unterrichtet werden, dass sie nach ein bis zwei Jahren am Regelbetrieb der Schule teilnehmen können. "2015 starteten wir vor allem mit jesidischen Geflüchteten, aber auch aus Syrien waren zum Beispiel welche dabei", erklärt Fleck. Insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler waren Ende 2015 Teil dieser Klasse, Anwar Jazaa stach Fleck zufolge aber von Anfang an heraus: "Mir war schon nach der ersten Woche klar, was für ein Talent er ist. Er war schon damals in der Lage, Sprachstrukturen aus der gesprochenen Sprache nur aufgrund des Sprachvorbildes herauszufiltern", ergänzt die Lehrerin begeistert. So habe sich das durch seine ganze Zeit in der Vorbereitungsklasse durchgezogen, sodass Anwar Jazaa schnell in den Regelbetrieb integriert wurde. Inzwischen ist der Jeside der Beste seiner Klasse im Fach Deutsch, "aber auch in den anderen Fächern gehört er zu den guten bis sehr guten Schülern. Er kann da auch stolz drauf sein", merkt sein Klassenlehrer Michael Häfner an. "Aufgrund dieser Leistung haben wir ihn für das Stipendiumsprogramm ,Talent im Land’ vorgeschlagen", ergänzt Fleck, Initiator dieses Vorschlags sei allerdings das Ehepaar Schoppengerd gewesen.

Nun hat auch die Jury des Stipendiumswettbewerbs Anwar Jazaas Begabung erkannt und ihn zu einem der "Talente im Land" erklärt. Neben guten Leistungen in der Schule war auch sein soziales Engagement ausschlaggebend, da er nicht nur Trainer des Wieslocher Tae-Kwon-Do-Vereins ist, sondern auch andere Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund unterstützt.

Mit dem Stipendium erhält Anwar Jazaa finanzielle Förderung, ein begleitendes Seminarprogramm und individuelle Beratung, die ihm dabei helfen sollen, seine Begabungen zu entfalten. "Das ist cool, damit hat man mehr Motivation, weiterzumachen. Man fühlt sich nicht so alleine", erklärt Anwar Jazaa. Wie es jetzt für ihn weitergeht? "Erst einmal will ich einen guten Realschulabschluss machen", sagt der Zehntklässler. Danach wolle er entweder das Abitur machen und Geschichte zusammen mit Mathe oder Englisch studieren oder sich auf das Fachabitur beschränken und eine Ausbildung beispielsweise bei der Polizei oder Stadtverwaltung machen. Allerdings fehle ihm derzeit für eine Polizeiausbildung die deutsche Staatsbürgerschaft. "Mal sehen, was es wird, aber auf jeden Fall könnte ich mir eine Arbeit vorstellen, bei der man mit dem Kopf arbeiten muss", so der 18-Jährige.