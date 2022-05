Pop-Sänger Nico Santos eröffnet am 25. Mai das Festival, Soul- und Jazzsänger Max Mutzke tritt am 27. Mai in Waghäusel auf. Fotos: dpa

Waghäusel. (of) Sind aller guten Dinge drei? Das bereits zweimal wegen der Corona-Pandemie verschobene Festival "Zucker, Wag und Häusel" rund um die Eremitage in Waghäusel wird nun in der Zeit vom 25. bis 29. Mai über die Bühne gehen. Das teilte der Veranstalter "in Petto Veranstaltungsagentur" mit. Der Konzertreigen wird am Mittwoch, 25. Mai, um 20 Uhr gleich mit einem Knaller eröffnet, denn kein Geringerer als Senkrechtstarter Nico Santos wird im Rahmen seiner Tour im Palastzelt Station machen.

Der weitere Zeitplan sieht folgendermaßen aus: Am Donnerstag, 26. Mai, kreuzt die Spider Murphy Gang auf und wird nicht nur beim Hitsong "Skandal im Sperrbezirk" das Zelt in ein Tollhaus verwandeln. Mit Max Mutzke und der SWR Big Band kommt am Freitag, 27. Mai, ein deutschlandweit bekannter Blues- und Jazz-Sänger nach Waghäusel. Die vielköpfige Brass-Formation "Moop Mama" verspricht am Samstag, 28. Mai, eine groß angelegte "Alternative Urban Brass-Party" und den Schlusspunkt setzen am Sonntag, 29. Mai, die wilden Jungs von "J.B.O.". Die selbst ernannte Saubande hieß früher "James Blast Orchester" und reist direkt vom "Planet Pink" an.

"Für die Veranstaltung mit Beatrice Egli konnte leider kein Ausweichtermin im Festivalzeitfenster gefunden werden", erklärte Jürgen Vogel. Seine Agentur "in Petto" ist auch bekannt für Veranstaltungen wie zum Beispiel "Leos Bühne" oder das "Zeltspektakel Walldorf".

Für alle Ticketkunden gibt es die Möglichkeit, mit der bereits erworbenen Karte für das Konzert von Beatrice Egli die Veranstaltung von Nico Santos zu besuchen. "Man kann jedoch auch einen Gutschein erhalten, der für andere Konzerte im Rahmen des fünftägigen Festivals eingelöst werden kann", heißt es vonseiten der Veranstalter.

"Mit diesen Bands und Künstlern sind wir bestimmt gut aufgestellt und haben für jeden Musikgeschmack das passende Angebot", findet Jürgen Vogel. Bei der Premiere im Mai 2019 hatten vor der herrlichen Kulisse der Eremitage Waghäusel namhafte Künstler wie Schlagerkönig Matthias Reim, die urige Formation "La Brass Banda" aus Bayern oder die "Erste Allgemeine Verunsicherung" (EAV) für Begeisterung gesorgt.

Was das Kulturfestival so besonders macht, ist sicherlich die außergewöhnliche Kombination aus Musik und dem weitläufigen Angebot rund um die Eremitage. Tickets für das "Zucker, Wag und Häusel"-Festival gibt es im Vorverkauf an allen bekannten Stellen sowie in allen RNZ-Geschäftsstellen, etwa in der Schlossstraße 2 in Wiesloch, Telefon: 0 62 22 / 58 76 73 00.