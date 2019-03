Wiesloch. (agdo) Ein Hauch von Orient weht derzeit durch die Weinstadt: Majestätisch trabten Kamele durch die Manege, dahinter folgte ein Dreier-Gespann weißer Pferde. Während die Wüstentiere anmutig niederknieten, stellten sich die Pferde auf die Hinterbeine und versetzten das Publikum bei der Premierenvorstellung in Staunen - der Zirkus Gebrüder Barelli gastiert auf dem Platz vor dem WieTalBad in Wiesloch, wo er auch sein Winterquartier aufgeschlagen hatte. Hier erblickte kürzlich auch ein Kamelbaby das Licht der Welt.

Die kleinen Besucher bekamen schon im Vorzelt große Augen angesichts der Stände mit herrlich duftender Zuckerwatte, gebrannten Maronen und Popcorn. In der Manege dann die perfekte Mischung aus waghalsiger Akrobatik, tollen Tiernummern und Showeinlagen, das Ganze untermalt von mitreißender Livemusik. Stimmung brachte die im wahrsten Sinne des Wortes feurige Akrobatik der "African Boys": Sie tanzten den "Limbo Dance" unter einer brennenden Stange, die am Ende bedrohlich nah über dem Boden schwebte.

Akrobatin Ramona, die alles andere als eine Luftnummer war. Foto: Agnieszka Dorn

Faszinierend ging es bei den Luftakrobatiknummern zu: Unter der Zirkuskuppel schwebte Salima in schwindelerregender Höhe durch die Luft und das Publikum tobte vor Begeisterung, als sie sich kopfüber an den langen weißen Tüchern in die Tiefe fallen ließ. Dieser Darbietung stand die Akrobatik-Nummer von Ramona in nichts nach. An einem Reifen glitt sie durch luftige Höhen und vollführte ebenfalls Kunststücke wie Spagat. Für staunende Augen sorgte eine Seiltänzerin, die scheinbar mühelos auf dem dünnen Drahtseil spazierte und tollkühne Sprünge wagte. Die Nummern wurden von einer beeindruckenden Lichtshow umrahmt.

Besonders gut kamen die Tiernummern bei den Besuchern an, insbesondere bei den kleinen Zuschauern: Die Kamele schritten würdevoll durch die Manege und blickten anmutig ins Publikum, lustig ging es beim "schönsten Pferd in der Manege" zu - denn das war gar kein Pferd, sondern ein Esel. Und so stur, wie man es den Tieren nachsagt, war das Eselchen gar nicht mal. Allerdings schien es sich über den Dompteur lustig zu machen und ihn "auszulachen" - ein weiterer Gag, für den es viel Applaus gab. Weiterhin wurde eine Kuhnummer präsentiert und die Besucher bekamen die hohe Kunst der Spanischen Hofreitschule zu sehen. Lustige musikalische Showeinlagen sorgten darüber hinaus für Stimmung.

In der Pause durften die Kinder die Tiere anschauen und auf Kamel und Pony reiten. Wie Moderator John Henry Barelli berichtete, wurde der seit 250 Jahren in sechster Generation existierende Zirkus vom Veterinäramt mit der Note eins für beste Tierhaltung ausgezeichnet.

Info: Weitere Vorstellungen gibt es am morgigen Samstag, Sonntag, um 11 und 15 Uhr, Freitag, 22., und Samstag, 23. März, jeweils um 15 und 19 Uhr und am Sonntag, 24. März, um 11 und 15 Uhr.