Ein "Silberrücken" in Aktion: Kabarettist Uli Boettcher zog beim Zeltspektakel in Walldorf genüsslich das ganz spezielle Lebensgefühl der Männer über 50 durch den Kakao - gerade auch zum Vergnügen der weiblichen Hälfte des Publikums. Foto: Pfeifer

Walldorf. (seb) "Der Übergang vom Affen zum Menschen: Das sind wir." Das stammt von Konrad Lorenz und selbstverständlich meinte er damit nur Männer. Eine Vielzahl an Komikern hat damit ein breites, fruchtbares Feld gefunden, das sie unausgesetzt beackern - doch nur wenige legen dabei so viel Charme und Authentizität an den Tag wie Kabarettist Uli Boettcher mit seinem Programm "Ü 50 - Silberrücken im Nebel".

Das Walldorfer Spektakelzelt war bis auf den letzten Platz besetzt und die Stimmung vom ersten Moment an großartig. Die Zuschauer reagierten prompt auf Reizworte, Kalauer und Leidensgeschichten, bei den meisten war die Identifikation augenblicklich da. Bis auf den 21-jährigen Philipp und die zehnjährige Roberta, die Boettcher sich prompt als Partner herauspickte, denen er dezidiert erklären konnte, was der Mann über 50 so alles durchmacht. Dem Altersgenossen Stefan musste er nichts erklären, seine Anteilnahme war ihm sicher.

Dazu muss man wissen, dass Ü 50-Männer schon die letzte Lebensphase nahen fühlen, in der sie ins Säuglingsstadium zurückfallen, "einen Zustand der Hilflosigkeit", in dem sie "gefüttert und gewickelt" werden müssen. Sie feuern sich selbst an: "Wir haben noch ein paar gute Jahre", sie versichern sich, "im besten Alter" zu sein, immer noch animalisch-kraftstrotzend, dabei aber voll Lebenserfahrung, sensibel und zärtlich. Eben ein Silberrücken, der weise Anführer der Gorilla-Gruppe - um den jedoch allmählich der Nebel aufsteigt. Die Torschlusspanik führt zu den absurdesten Übersprunghandlungen, die Boettcher den Zuhörern mit Genuss ausmalt.

Klare Anzeichen des Älterwerdens sind, dass er keine Geduld mehr hat. Das macht er mit einer sehr schönen Hasstirade unter wachsendem Jubel anschaulich: auf alle, die Müll aus dem Autofenster werfen, ihre Kippen überall zurücklassen, auf die Mit-überbreitem-Geländewagen-in-zweiter-Reihe-Parker, da fordert er "die Inquisition", da will er Rache. Da verfällt er plötzlich in Gegrunze und Brustgetrommel.

Man darf aber bezweifeln, dass sein Totemtier so viel Apothekerrundschau liest. Boettcher hat als Ü 50er nämlich ständig Schmerzen, Rücken und Knie sagen ihm unmissverständlich - und in breitestem Schwäbisch -, wohin er sich das gelegentliche Aufflammen jugendlichen Überschwangs stecken kann. Überempfindlichkeit und Selbstmitleid kennzeichnen also ebenfalls den Ü 50er, das gipfelt in der umwerfend komischen, wenn auch ziemlich derben Beschreibung seiner Vasektomie. Das Publikum schmilzt vor Mitgefühl, als er seine "Entmannung" mit tränenerstickter Stimme schildert. Natürlich ist seine Befürchtung, dass "um Tschernobyl mehr Leben ist als in meiner ex-erogenen Zone" völlig überzogen, wie man später am Abend erfährt.

Zuvor aber kombiniert er das Eingeständnis, regelmäßig von Anwandlungen der Hoffnungslosigkeit überfallen zu werden, mit dem Rat an die jungen Leute, an Träumen festzuhalten, "das Glück besteht aus destillierten Träumen", jedoch nicht allen zu vertrauen - "Frau und Kinder sind ein Traum, bis man sie hat".

Und schon haut er Sohn und Tochter in die Pfanne, deren Namen ihm nicht gleich einfallen wollen, undankbare Nervensägen, die ständig um Geld betteln und ihm vorwerfen, nicht genug gelobt worden zu sein, für ihr mieses Gepinsel oder schauerliches Geigengefiedel. Als sie endlich aus dem Haus sind, genießt Boettcher die Stille.

Bis seine Eltern verkünden - drohen -, bei ihm einziehen zu wollen. Doch sie - und er auch - haben die Rechnung ohne seine Frau gemacht. Die zerrt ihn ins Schlafzimmer, reißt Türen und Fenster auf und beschert ihm einen lauten, enthemmten "Hammer-Nachmittag", einen einzigen "Tsunami der Leidenschaft". Danach sprechen die Eltern nie wieder von Einzug. "So lösen Frauen Probleme", schließt Boettcher sein Hohelied auf die Weisheit der Ü 50erin.

Mit so einer Partnerin an der Seite, erklärt er, "freue ich mich auf die nächsten Jahre". So macht er jungen wie alten Zuschauern klar: Wenn man den Humor nicht verliert und Gelassenheit bewahrt, dann können die "besten Jahre" tatsächlich gute Jahre sein.