Rettigheim. (agdo) Seit Freitag gibt es einen "Mini-Wochenmarkt" auf dem Dorfplatz in Rettigheim. Bislang stand gegenüber der Kirche nur ein Fischstand, jetzt kommt noch ein Stand für Fleisch- und Wurstwaren hinzu. Ziel ist, dass beide Wagen ihre Waren auch auf dem gleichen Platz anbieten. "Wir hoffen, dass sich aus den zwei Ständen ein Wochenmarkt entwickelt", sagt Bürgermeister Jens Spanberger bei der Eröffnung.

Der Mini-Wochenmarkt soll die Nahversorgung im Ort sichern. "Wir haben eine Bäckerei, die rege angenommen wird", sagt Bürgermeisterstellvertreter und Ortsvorsteher Ewald Engelbert. Und ein Lädchen, in dem es auch ein kleineres Sortiment an Wurstwaren gibt. Eine richtige Metzgerei gibt es im Ort aber nicht mehr. Auf die Idee Metzgerei- und Fleischwaren anzubieten, kam die Metzgerei Fessler aus Östringen, die schon länger Vereine in Rettigheim bei verschiedenen Veranstaltungen beliefert.

Die Idee stieß auf offene Ohren und wurde umgesetzt. Der Stand bietet unter anderem hausgemachte Leberwurst, feine Bratwurst, Weißwürste, Mettwurst, Zungenwurst bis hin zum Farmer- oder Wacholderschinken. Der Fischstand hat ein breites Sortiment von Schollen-, Wels- oder Zanderfilets bis hin zu verschiedenen Salaten.

Info: Der Metzgereistand bietet jeden Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr seine Waren an, der Fischstand ist von 8.30 bis 9.30 Uhr vor Ort.