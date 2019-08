Zwei Fachmänner begutachten die Arbeit: Ernst Müller (li.), Lehrer an der Landesfachklasse für Parkett und Fußbodentechnik in Ehingen, und Parkettlegermeister Christian Elsässer. Beide sind Mitbegründer der Aktion "Parkettleger on tour", bei der einmal jährlich ein ehrenamtliches Projekt realisiert wird. Diesmal sind die Parkettleger im Rauenberger Winzermuseum zu Gast. Noch bis Sonntag verlegen 20 junge Handwerker aus dem ganzen Bundesgebiet im "Alten Pferdestall", dem Veranstaltungsraum des Museums, einen aufwendigen Eichenholz-Parkettboden. Wer den Handwerkern mal bei Arbeit zusehen will, der ist herzlich willkommen. Fotos: Kloé

Rauenberg. (oé) Im "Alten Pferdestall" des Rauenberger Winzermuseums herrscht Hochbetrieb. Hier und in der benachbarten Remise des alten Schlossgebäudes sind 20 Parkettleger am Werk, Azubis ebenso wie Gesellen und Meister. Sie sägen die 22 Millimeter starken Eichenholz-Bretter des Massiv-Parketts passend zu und verlegen sie anschließend in dem 120 Quadratmeter großen Raum. Die jungen Handwerker sind aus ganz Deutschland angereist, um den Veranstaltungsraum des Winzermuseums mit einem neuen Fußboden auszustatten. Sie tun dies ehrenamtlich.

"Wir verbringen unseren Sommerurlaub hier", sagt Steve Klose. Der Parkettlegermeister aus Sachsen ist einer der Gründer des Projekts "Parkettleger on tour". 2015 hat sich der "lose Zusammenschluss" von vier Parkettlegermeistern gebildet. Neben Klose selbst gehören auch Samuel Braun und Ernst Müller dazu, die beide an der Landesfachklasse für Parkett- und Fußbodentechnik in Ehingen/Donau unterrichten. Vierter im Bunde ist Christian Elsässer aus Malschenberg, seines Zeichens ebenfalls Parkettlegermeister und Vorstandsmitglied der Landesinnung Parkett- und Fußbodentechnik Baden-Württemberg. Sie alle verbindet ein gemeinsames Ziel: "Das Handwerk repräsentieren und Gutes tun", wie es Steve Klose formuliert.

Fachlehrer Ernst Müller hat mit seinen Schülern "schon immer" lokale Projekte in Ehingen umgesetzt, richtig los ging es seinen Worten zufolge aber, als man 2011 im Rahmen der Aktion "Deutsches Handwerk hilft" für die Peter-Maffay-Stiftung ein Kinderheim in Rumänien renovierte. "Das war der Anfang", sagt Müller. Seit 2015 haben die "Parkettleger on tour" dann jedes Jahr ein Projekt realisiert. Meistens in historischen Bauwerken, die ein bisschen "im Dornröschenschlaf liegen", so Steve Klose. Das Schloss Hubertusburg im sächsischen Wermsdorf war so ein Fall. Durch ihre Arbeit machten die Parkettleger einen bis dahin geschlossenen Teil des "größten Jagdschlosses Europas" wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, heute ist dort eine Ausstellung der sächsischen Kunstsammlungen untergebracht. "Bis jetzt sind schon rund 60.000 Besucher über unser Parkett gegangen", freut sich Christian Elsässer.

Ganz so viele werden es im Rauenberger Winzermuseum wohl nicht werden. Aber auch hier gewinnt der Veranstaltungsraum des Museums durch das Parkett deutlich an Attraktivität. "Aus dem Alten Pferdestall wird ein Pferdesalon", schmunzelt Wolfgang Rößler vom Winzermuseum. Er und Museumsleiter Jochen Kyek wollten es erst gar nicht glauben, als Christian Elsässer ihnen das Projekt vorschlug. Immerhin ist es ein Geschenk im Gesamtwert von rund 60.000 Euro, das dem Winzermuseum hier gemacht wird. Die ehrenamtlichen Arbeitsleistungen der Parkettleger sind darin ebenso enthalten wie das Material, das von Zuliefererbetrieben und der Industrie gestiftet wird. Anders wäre ein solches Projekt gar nicht zu realisieren.

Ohnehin erfordert es bei allen Beteiligten viel Idealismus, besonders bei Christian Elsässer, der die gesamte Organisation vor Ort übernommen und alles über Monate hinweg vorbereitet hat. Auch während der gesamten Projektwoche ist er vor Ort und verzichtet so "auf Umsatz im Geschäft". "Das ist schon Arbeit", sagt er, "aber es macht auch Spaß, sonst würden wir es nicht machen." In Rauenberg waren die Voraussetzungen seinen Worten zufolge "ideal". Es gibt geeignete Räumlichkeiten zum Herrichten, einen Parkettleger am Ort und - nicht zuletzt - einen Hotelier, der für die praktisch kostenlose Unterbringung des Parkettleger-Teams (18 Männer und zwei Frauen) sorgte. "Als ich Jürgen Menges fragte, war er sofort Feuer und Flamme und hat uns seine Unterstützung zugesagt", erzählt Elsässer. So sind die Parkettleger seit Mittwoch Gast im Rauenberger "Ringhotel Winzerhof" der Familie Menges. "Wir werden bestens versorgt und können überhaupt nicht meckern", dankte Steve Klose der Hotelchefin Monika Menges. "Das werden wir in Sachsen weitererzählen."

Noch bis Sonntag wird der Arbeitseinsatz dauern. Wer Lust hat, der kann den Parkettlegern bei ihrem Tagwerk über die Schultern schauen. Fragen werden gerne beantwortet. Eine Sponsoren-Ausstellung und eine kleine Ausstellung zum Parkettlegerberuf liefern zusätzliche Informationen. Die Ausstellung zeigt Ernst Müller zufolge, "was ein Parkettleger alles wissen und können muss." Parkettlegen sei eben ein Handwerk. "Das geht nicht so nebenbei", betont der Fachlehrer.

Wie aufwendig die Arbeit tatsächlich ist, erläutert Christian Elsässer am Beispiel des "Alten Pferdestalls". Erst wird Epoxid-Harz zur Haftvermittlung aufgetragen, darauf kommt der Estrich zum Höhenausgleich. Als Nächstes folgt eine Dampf-Sperre in Form einer Folie, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Eine zementgebundene Schüttung sorgt für Ebenheit, darauf kommen OSB-Platten aus Holzwerkstoff, die zweilagig verlegt, verklebt und verschraubt werden und als eigentlicher Träger des 22 Millimeter starken Eichenholzparketts dienen, das von den Handwerkern fachmännisch zugeschnitten und von Hand verlegt wird.

Das schmucke Parkett ist Wolfgang Rößler zufolge nicht die einzige Neuerung für den "Alten Pferdestall", in dem das Winzermuseum sein jährliches Veranstaltungsprogramm durchführt und wo künftig auch standesamtliche Trauungen stattfinden sollen. Eine Tür öffnet den Saal nun zum Schlossgarten hin, eine andere stellt die Verbindung zur Remise her, wo Toilette und Küche eingebaut werden sollen. "Damit ist das Museum für die Zukunft bestens aufgestellt", so der ehemalige Museumsleiter. Einen ersten Eindruck davon kann man sich beim "Tag der offenen Tür" am Sonntag, 25. August, machen (siehe Info).

Info: Den Parkettlegern kann man noch bis Sonntag bei der Arbeit zuschauen, täglich von 9 bis 17 Uhr. "Tag der offenen Tür" im Winzermuseum ist am Sonntag, 25. August, von 11.30 bis 18 Uhr. Museum und Schlossgarten sind geöffnet, auch Gellerts Gutselwagen ist im Einsatz. Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

