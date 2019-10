Rauenberg. (GW) Drei großartige Tage erlebten die Rauenberger mit ihren vielen auswärtigen Gästen auf ihrer Winzerkerwe. Das Kaiserwetter am Sonntag und Montag, mit Temperaturen bis an die 25-Grad-Marke, sorgte zusammen mit dem Rauenberger Wein und den engagierten Vereinen, die ihre Straußwirtschaften prächtig herausgeputzt hatten, für Hochstimmung entlang der Kerwemeile. Bereits am Samstagabend füllten sich die Gassen zusehends, am Sonntag und Montag folgten dann Teil zwei und drei der Kerwe.

Nach der Öffnung der Straußwirtschaften und des Rummels zum Frühschoppen am Sonntagmorgen stand der Winzerspaß auf dem Programm. Dieser stellte heuer das einzige Manko der Winzerkerwe dar. Vor Jahrzehnten wurde er von den Vereinen ins Leben gerufen, um am Sonntagmorgen eine Attraktion zu bieten. Vom Kerwezentrum bis ans damalige Feuerwehrhaus (dem heutigen evangelischen Gemeindezentrum) war die Hauptstraße mit Besuchern gesäumt. Bis zu 20 Teams waren am Start.

Als der Zuspruch nachließ, hat man vor Jahren das damalige Schubkarrenrennen in den Winzerspaß umfunktioniert, doch es wurden immer weniger Teams und Zuschauer. Die seit wenigen Jahren im Amt befindlichen Moderatoren Darren Lesniak und Jan Barthel bemühen sich zwar nach Kräften und machen ihren Job gut, doch auch sie konnten nicht verhindern, dass abermals weniger Zuschauer kamen und die Strecke nochmals verkürzt wurde. Nur noch neun Teams waren in diesem Jahr am Start, wovon die KJG allein vier Teams stellte.

Aber die, die dabei waren, gaben richtig Gas, und die Besucher, die gekommen waren, hatten Spaß. Gewonnen hat in diesem Jahr einmal mehr die Feuerwehr Rotenberg, gefolgt von den zeitgleichen Teams des Sängerbunds und der KJG IV. Weitere Teilnehmer waren die Weinhoheiten, der Tennisclub, der VfB und die KJG mit drei weiteren Teams. Selbstverständlich gab es aus der Hand von Bürgermeister Peter Seithel und Marktmeisterin Meike Längle nicht nur für die Sieger Weinpräsente, sondern für alle Teilnehmer. Anschließend konnten sich die Besucher dann in den vielen Straußwirtschaften stärken, bevor der sonntägliche Höhepunkt, der große Festumzug, auf dem Programm stand.

Proppenvoll war dazu die Festmeile gefüllt, sicher ein Rekordbesuch, zumindest für die letzten Jahre. 23 Zugnummern gab es heuer. Es waren zwar schon mal mehr (weit über 30 Umzugsteilnehmer gab es noch vor Jahren), doch was die teilnehmenden Vereine diesmal auf die Wegstrecke schickten, konnte sich sehen lassen. Bei herrlichem Sonnenschein wurde der fröhliche Lindwurm von der Feuerwehr Rauenberg angeführt. Standesgemäß stand es dem Fanfarencorps Rauenberg unter Hans-Peter Menges dann zu, mit schmissig vorgetragenen Hits die Kerweschlumpel "Rulanda vum Wachent" anzukündigen. Diese befand sich in diesem Jahr in der Obhut der Winzergenossenschaft, die freudig ihre Kerwe-schlumpel präsentierte und die Besucher mit den besten Rauenberger Tropfen versorgte.

Dass man sich in der Weinstadt um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss, ließen dann die Kindergärten Seepferdchen und Märzwiesen, die als Traubenschorlepärchen unterwegs waren, sowie der Kindergarten Unterm Regenbogen erkennen, die in Trachten als kleine "Herbstler" dabei waren. Nicht enden wollte die Schlange an freudigen Kindern, auf die die Schüler der Mannabergschule sowie deren Förderverein folgten. Der Kraichgau Fanfarenzug aus Mühlhausen kündigte die Kraichgauer Bereichsprinzessin Rebecca Rieger an. Ob der Hitzewelle in diesem Sommer hatte der Tennisclub dann gleich die richtige Antwort parat. Eine Schorlequelle sorgte für Abhilfe bei hohen Temperaturen und der Sängerbund Rauenberg arbeitete sich dann an seinen "Musical Moments" ab. Nachtschichten mussten die Sänger einlegen, um das Programm für den 2. November einzustudieren.

Der Frohsinn Rotenberg mahnte in seinem Umzugsbeitrag den Beginn der Brückensanierung in Rotenberg an. Für richtig Stimmung am Wegesrand sorgte die Trachtenkapelle Malschenberg unter Erich Merklinger. Schunkeln und Mitklatschen war angesagt, um Portugieserkönigin Hanna I., die sich in ihrem Schlepptau befand, zu ehren. In Anspielung auf die erste Mondlandung war bei der KJG der Schorle gelandet und der Liederkranz Rauenberg warb ob des Altersdurchschnitts der Aktiven um neue Sänger. Die Kurpfälzischen Weinhoheiten wurden vom Musikverein Rauenberg angekündigt, die Alten Herren des VfB benannten ihre Rollatoren kurzerhand zu "Schorlatoren" um und machten im Schorlegarten Rast. Bemerkenswert, dass Ehrenbürger und Ehrenvorsitzender des VfB, Walter Kloé, die Wegstrecke mitlief und die eine oder andere Anekdote auf Lager hatte.

Die Pleite eines großen Reiseveranstalters nahm die Feuerwehr Rotenberg aufs Korn, indem sie "in die Röhre cook’ten", und für die Los Amigos war die "Kerwe erst Sweet mit Seeed". Die Mannen und Frauen vom Sportschützenverein waren als "Bacchus mit seinen Bacchantinnen" unterwegs und von der Stadtschenke gab es zum Abschluss von Bürgermeister Peter Seithel, seinen Stellvertretern und Marktmeisterin Meike Längle köstlichen Rauenberger Wein für die Besucher. Kleines Ärgernis am Rande. Zum Schluss riss der Umzug ab, zehn Minuten Wartezeit nach der Hälfte der Wegstrecke auf die nächste Gruppe sind einfach zu lang und geparkte Autos am Wegesrand stellen bei vielen Besuchern für die Fahrer der Umzugswagen eine große Unfallgefahr dar.

Nach dem Umzug war in der Hauptstraße und Landfriedstraße kein Durchkommen mehr. Das Wetter und die gute Laune strahlten um die Wette, sodass gefeiert werden konnte. Und genauso ging es am Montag weiter. Zum Mittagessen füllten sich die Lokalitäten der Vereine zusehends, den ganzen Nachmittag über herrschte Hochbetrieb, bis am frühen Abend durch das Verbrennen von Kerweschlumpel "Rulanda vum Wachent" in der Aule des Winzermuseums das Ende der Winzerkerwe 2019 eingeläutet wurde. Zu den Klängen des Musikvereins ging die Zeremonie vonstatten, anschließend wurde gebührend bis in die Nacht hinein gefeiert.