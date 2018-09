Wiesloch. (hds) Ein Wechselbad der Gefühle erlebte Festzeltwirt Tilman Werner und dies innerhalb von nur zwei Tagen des Winzerfests. Beim freitäglichen Auftritt der Partyband "Sicherheitshalbe" konnte man sich querlegen, nur knapp über 100 Gäste hatten den Weg zum angekündigten "Wieslocher Wies’n Warm-up" ins Zelt gefunden. Ein möglicher Grund: An diesem Abend wurden fünf Euro Eintritt verlangt, das einzige Mal, an dem die Besucher während des Winzerfests für eine Veranstaltung in die Tasche greifen mussten. "Ich verstehe das nicht, denn ’Sicherheitshalbe’ füllt ansonsten die Zelte", gab sich Werner ernüchtert und enttäuscht.

Einen Tag später ein völlig anderes Bild: "Syntax" rockte die Bude, volle Hütte und großartige Stimmung. Sicherlich hatten so manche den Weg von "Wein und Markt" nach oben auf das Winzerfestareal gefunden, es waren aber auch die Bandmitgliedern von "Syntax" selbst, die mit ihrem unverwechselbaren Sound das Publikum begeisterten.

Zum Freitag: Es ging zwar mit "Viva Colonia" fetzig los, aber zu den drei, vier besetzten Tischen ganz vorne und kleineren Feiergrüppchen wollte der Funke nicht so recht überspringen. Auch die Erwartung, viele Besucher mit Lederhosen und feschen Dirndln zu sehen, erfüllte sich nicht, nur wenige hatten sich in die bayrische Tracht geworfen. Dabei hatte das Quintett auf der Bühne nichts unversucht gelassen, die Leere im Zelt mit zahlreichen Animationen zu kompensieren.

Es ging "über sieben Brücken", die "Fahrt nach Amarillo" wurde intoniert, Andrea Bergs "Tausendmal belogen" geschmettert, doch selbst die Bühnenshow mit eingestreuter Rauchentwicklung am Rand konnte die vom schwachen Besuch getrübte Atmosphäre nicht bessern. Kurz vor zehn Uhr zog Tilman Werner die Reißleine, öffnete die Pforten, ohne Eintritt zu verlangen, dies jedoch mit bescheidenem Erfolg. Vielleicht war die gewollte Oktoberfeststimmung am letzten Tag des Augusts doch etwas zu früh angesetzt.

Als einen Tag später "Syntax" ihre Visitenkarte abgaben, war das Zelt fast voll. Mit dabei noch Andy Siefert und Michael Braun, jene Originalmitglieder aus den 80er Jahren, als die Band gegründet wurde. Nach mehrmaligem Mitgliederwechseln hat man mit Bernd Niederer, Michl Steltz und Andreas Hoffner die Besetzung gefunden, mit der man nun abrockt. Und dies taten sie in bester Manier. "Syntax" legt großen Wert darauf, eigenen Songs bei Liveauftritten zu spielen. So präsentierten sie eine echte Party. Es wurde mitgetanzt, mitgeklatscht und mitgesungen, die Kurpfälzischen Weinhoheiten ließen sich von der Hochstimmung mit anstecken.

Rock und Blues in Perfektion, die Musiker spulten jedoch keineswegs ihr Repertoire herunter, sie waren mittendrin im Getümmel und Keyboarder Andreas Hoffner fand zwischendurch sogar Gelegenheit, das fröhliche Treiben vor der Bühne auf sein Smartphone zu bannen. "Geht doch", so der Kommentar eines Besuchers, der auch am Vortag mal reingeschaut hatte. Auf der einen Seite eine Partyband, die mit Ohrwürmern die nicht erschienene Menge unterhalten wollte, tags darauf eben echte Rocker mit ehrlicher Musik. Super unter anderem ihr "Final Countdown", ein echter Gänsehaut-Titel. Bereits im Vorjahr hatte "Syntax" im Festzelt einen tiefen Eintruck hinterlassen. Also: Wiederholung im kommenden Jahr erwünscht.