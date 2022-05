Gesellig und gut gefüllt – so war das letzte Winzerfest im Sommer 2019: In diesem Jahr soll die beliebte Veranstaltung – nach zwei Jahren (2020 und 2021) Corona-Pause – wieder Ende August die Menschen an die Stände locken. Foto: Jan Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Viele sprachen scherzhaft von einer "Durststrecke", die nun überwunden ist. Das Winzerfest findet wieder statt und startet am 26. August. Es wird in diesem Jahr einige Neuerungen geben. So ist vorgesehen, neben dem beliebten Weindorf, dem eigentlichen Herzstück, im oberen Bereich des Gerbersruhparks rund um den dortigen Pavillon ein kleines Rahmenprogramm anzubieten. Noch sind einige Punkte nicht final ausdiskutiert, jedoch dürfen sich die Gäste auf unterschiedliche Angebote freuen. So sind, vom Weindorf nur einige Meter entfernt, auf dem sich anschließenden Parkgelände beispielsweise Verkaufsstände für Leckereien wie Gebratenes, Süßwaren und Crêpes geplant. Auch die "Lowinger-Karussellbar" wird dort stehen. "Nach zwei Jahren ohne Winzerfest und Weindorf, freue ich mich besonders über den Neustart 2022. Wir können uns wieder ungezwungen begegnen und gemeinsam feiern, das ist wunderbar. Ich denke, dass wir mit unserem geplanten Konzept gut starten können", meinte Oberbürgermeister Dirk Elkemann.

Im Gegensatz zu früheren Jahren wird es bekanntlich keinen Rummelplatz mehr geben, der Vertrag wurde bereits vor längerer Zeit mit Willi Lowinger aufgelöst. Derzeit laufen die Vorbereitungen. Das Weindorf und die Aktivitäten im Park sollen dann erstmals am 26. August bis einschließlich 29. August für die Besucherinnen und Besucher öffnen. Zum Finale wird dann eine Woche später (vom 2. bis einschließlich 4. September) eingeladen. Los geht es an den genannten Tagen jeweils um 17 Uhr.

Das Weindorf wird wieder von sieben Winzerinnen und Winzern betreut werden. "Wir haben uns gegen eine Aufstockung der Stände entschieden und wollen die bewährte Größenordnung beibehalten", teilte Ines Adam von der Stadtverwaltung mit. Sie hatte in den zurückliegenden Wochen die Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Wie sie ausführte, werde es nach derzeitigem Stand keinerlei Beschränkungen geben, allerdings werde man die Corona-Situation im August zu bewerten haben. Dies bringe eine gewisse Unsicherheit mit sich.

Auch "Wein und Markt" steht wieder auf dem Programm und zwar am Samstag, 3. September. Das gibt Gelegenheit, die 50. Wiederkehr, die eigentlich im vergangenen Jahr hätte gefeiert werden sollen, entsprechend zu würdigen. Und natürlich darf die Krönung der Weinhoheiten mit Unterstützung der Genossenschaft "Winzer von Baden" nicht fehlen. Dies soll, so der derzeitige Stand, am Eröffnungswochenende (am Freitag oder Samstag) über die Bühne gehen und zwar direkt im Gerbersruhpark.

Wie Adam ausführte, habe man weitere Veranstaltungen in der Planung. So unter anderem einen ökumenischen Gottesdienst oder einen "Abend der Wieslocher Musikvereine". Fest stehen bereits jetzt zwei Abende im Weindorf, die von der Sparkasse Heidelberg und der Volksbank Kraichgau betreut werden. Und es wird ein Feuerwerk geben, das Willi Lowinger als Dankeschön für alle jene abfeuern lassen wird, die ihm auf dem Festplatz über viele Jahre die Treue gehalten haben – und für alle Wieslocher Bürgerinnen und Bürger. Schauplatz des abendlichen Spektakels wird der Festplatz sein, der genaue Termin wird noch festgelegt.

Bei allen ist man sich bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern darüber klar, dass man vor großen Herausforderung steht. So muss mit einem kleinen Budget gehandelt werden und das Wetter wird eine entscheidende Rolle spielen. Überlegungen im Park ein Kinderkarussell aufzustellen, scheiterten an der topografischen Situation und dem späten Beginn am Nachmittag im Weindorf. Dort wird kein Programm angeboten, vielmehr steht "Treffen und Schwätzen" an erster Stelle, garniert mit dem einen oder anderen Tröpfchen.

Am 16. Mai (19 Uhr im Ratssaal des Rathauses) treffen sich zudem die Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, um sich über die Gestaltung von "Wein und Markt" auszutauschen. Das traditionsreiche Vereinsfest war in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls ausgefallen, jetzt will man das Jubiläum nachfeiern.

Alle Vereine, die bisher bei "Wein und Markt" dabei waren oder diejenigen, die ganz neu dabei sein wollen, sind willkommen.