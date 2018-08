Auf dem Festplatz und im Festzelt des Kurpfälzischen Winzerfest legen die Schausteller und Zeltbauer letzte Hand an, damit zum Start des großen Wieslocher Weinfests am Freitag alles bereit ist für den Ansturm der Besucher. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) An manchen Stellen wird noch geschraubt, elektrische Sägen sind zu hören, aber zum größten Teil sind die Aufbauarbeiten für das am Freitag beginnende Winzerfest abgeschlossen. Bereits seit einer Woche herrscht auf und am Rande des Festplatzes Betriebsamkeit, das Festzelt wurde errichtet und die Betreiber der Fahrgeschäfte, der Bewirtungsbuden und der Verkaufsstände sind eingetroffen.

Für die Dauer des Kurpfälzischen Winzerfests gelten von Freitag bis Montag, 24. August bis 3. September, folgende folgende Verkehrsregelungen: Die Parkstraße wird zwischen der Wald-/Gerbersruhstraße und Gymnasiumstraße in westlicher Richtung zur Einbahnstraße. Die Gerbersruhstraße wird zwischen Odenwald- und Dämmelstraße in östlicher Richtung zur Einbahnstraße. Die Dämmelstraße wird zwischen Gerbersruhstraße und Mühlgasse in südlicher Richtung zur Einbahnstraße. Die Gerbersruhstraße bleibt zwischen Dämmelstraße und Waldstraße/Parkstraße voll gesperrt, die Umleitung erfolgt über Garten- und Bergstraße. Für das Winzerfestshuttle wird in der Parkstraße gegenüber dem Eingang zum Festplatz eine Haltestelle eingerichtet. Die Taxenstandplätze werden auf der Südseite der Parkstraße in Höhe der Eisweinhalle eingerichtet. Am Samstag, 1. September, wird wegen "Wein und Markt" der Innenstadtbereich, die Fußgängerzone sowie die Schlossstraße ab der Hesselgasse, die Bergstraße ab Kaiserlich Kammer, die Gartenstraße ab der Mühlgasse in Richtung Bergstraße sowie die Friedrichstraße voll gesperrt. Das Winzerfestshuttle fährt am Sonntag, 2. September, ab 20 Uhr wegen des Feuerwerkes die Haltestelle Parkstraße nicht an. Ein- und Aussteigehaltestelle ist dann die Haltestelle Schillerstraße.

[-] Weniger anzeigen

Für das Weindorf am Rande des Gerbersruhparks wurden am Mittwoch die zu Weinständen umfunktionierten Buden vom Weihnachtsmarkt aufgestellt, Leitungen verlegt und Lichterketten in den umliegenden Bäumen angebracht.

Los geht es am Freitag bereits um 16 Uhr auf dem Festplatz, gegen 18 Uhr wird OB Dirk Elkemann im Weindorf die "große Laube" mit sechs Winzern aus der Region eröffnen. Das Weindorf feierte im Vorjahr Premiere und wird bis einschließlich kommenden Montag, jeweils von 17 bis 23 Uhr, seine Pforten geöffnet haben.

Vom städtischen Bauhof wurden am Mittwoch die kleinen Hütten aufgestellt und die Betreiber hoffen auf einen ähnlichen Erfolg wie im Vorjahr. Auch ein kleines Zelt ist vorhanden, um vor möglichem Regen Schutz zu bieten.

"So schön wie lange nicht mehr", gibt sich Vergnügungspark-Chef Willi Lowinger zuversichtlich bezüglich der Attraktivität. Ein Kettenflieger, der "Bayernstar", wird bis zu 35 Meter in die Höhe gehen, das vom Oktoberfest in München bekannte Karussell "Freestyle" ist ebenfalls mit von der Partie.

Hinzu kommen ein "Geisterhaus", in dem Nervenkitzel angesagt ist, der "Breakdancer", der unverzichtbare Autoskooter und auch ein Simulator, in dem die Besucher Filme hautnah erleben können.

Neu in diesem Jahr sind die Wasserlaufbälle "Splash Ball", mit denen man auf einem zehn mal zehn Meter großen Wasserparcours "wandeln" kann. Natürlich nicht fehlen dürfen Stände mit gebrannten Mandeln, Eis und vielen anderen Köstlichkeiten. Einige Betreiber kamen schon frühzeitig angereist, andere wiederum legten "auf den letzten Drücker" noch Hand an.

"Wir haben hier alles im Griff", beruhigt Lowinger, der in allen organisatorischen Dingen von seiner Tochter Karen unterstützt wird, die später einmal die Geschäfte des Vaters übernehmen wird.

Willi selbst lenkt die Geschicke auf dem Festplatz beim Winzerfest bereits seit Ende der sechziger Jahre, hat somit eine Menge Erfahrung und die entsprechenden Verbindungen, um den Besuchern ein tolles Angebot unterbreiten zu können.

"Wir haben in diesem Jahr nur ein paar kleine Veränderungen bei der Platzaufteilung vorgenommen", berichtet Willi Lowinger. Vieles jedoch bleibt beim Gewohnten. So wird der Toilettenwagen wieder im Eingangsbereich an der Parkstraße stehen und auch die Malteser sind mit einem kleinen Team vor Ort, um bei Notfällen sofort Erste Hilfe leisten zu können.

Im Zelt selbst wurden vor zwei Tagen die letzten Bodenplatten verlegt und die einzelnen Grillstationen und Getränkeausgaben eingerichtet. Seit drei Jahren hat dieses Zelt mit einem Fassungsvermögen von etwa 500 Personen die Eisweinhalle als Austragungsort der zahlreichen Veranstaltungen abgelöst. Auch in diesem Jahr sind es wieder die Dachsenfranz Festbetriebe, die sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. Am Freitag werden dort ab 20 Uhr "Cracked Fire" auftreten.

Am Samstag steht dann die offizielle Eröffnung auf dem Programm. Um 18 Uhr geht es im Gerbersruhpark los. Das Team der "Winzer von Baden" lädt zum Umtrunk ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Kurpfälzische Fanfarenzug, die scheidenden Weinhoheiten übergeben ihre Kronen an ihre Nachfolgerinnen, die 67. Kurpfälzische Weinkönigin Mona I. und an die beiden Verenas, ihres Zeichen Weinprinzessinnen.

Danach geht es im Zelt, so gegen 19.30 Uhr, weiter. Die Stadtkapelle Wiesloch spielt auf und im Anschluss unterhält die "Ortsteilcombo". Lediglich der Blick auf die Wetterkarte verheißt derzeit nichts Gutes. Zwar wird wohl ab dem heutigen Freitag die mehrwöchige Hitzewelle ihr Ende finden, allerdings sind für den Samstag ein paar Schauer angekündigt.