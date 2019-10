St. Leon-Rot. Zu den zehn geplanten Windkraftanlagen im Lußhardtwald, im St. Leon-Roter Wasserschutzgebiet, hat der FDP-Ortsverein St. Leon-Rot das Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Jens Brandenburg gesucht. Neben möglichen Gefahren fürs Trinkwasser wurde auch die damit einhergehende Rodung von mehr als zehn Hektar Wald angesprochen.

Jetzt möchte sich Jens Brandenburg, der dieses Projekt ebenfalls in Frage stellt, selbst einen Eindruck von den Standorten der geplanten Windkraftanlagen verschaffen. Zur gemeinsamen Begehung ist die gesamte Bevölkerung eingeladen: am Mittwoch, 9. Oktober, 16.30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Kreuzung Kreisstraße K4152 (Kirrlacher Straße) und Mingolsheimer Allee in St. Leon.