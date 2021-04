Von Sophia Stoye

Wiesloch/Walldorf/Rauenberg. Nachdem die Zeltlagerfahrten vergangenes Jahr größtenteils abgesagt wurden, halten sie alle inzwischen daran fest: Die Ortsgruppen der katholischen jungen Gemeinde (KJG) aus Wiesloch, Walldorf und Rauenberg sind überzeugt: Im Rahmen des pandemiebedingt Möglichen sollen die Zeltlager – traditionellerweise in den Sommerferien – dieses Jahr kein weiteres Mal ausfallen.

"Aktuell planen wir so, als würde das Zeltlager ganz normal stattfinden", erklärt Niklas Weiß von der KJG Wiesloch. Rund 100 Kinder sowie 20 bis 30 Betreuerinnen und Betreuer nehmen an der Freizeitfahrt in den Sommerferien jährlich teil. Zwar haben die Wieslocher ihr Zeltlager vergangenes Jahr abgesagt, dennoch könne man auf eine Planungsbasis aus 2020 zurückgreifen, in der auch Punkte wie das Hygienekonzept berücksichtigt wurden. "Trotzdem warten wir noch etwas ab, wir wollen uns jetzt keine Sachen überlegen, die sonst hinfällig sind", so der Lagerleiter. Aber das Ziel sei klar: "Wenn es erlaubt ist, wollen wir das Zeltlager stattfinden lassen."

Bei der Walldorfer KJG herrscht der gleiche Tenor. "Nur wenn es so viele Maßnahmen sind, dass es mehr eine Qual ist als Spaß macht, würde eine Absage für uns in Frage kommen", sagt Sarah Sotzko von der Walldorfer KJG, die ebenfalls noch mitten in der Planung steckt. Die Anmeldung für die Ferienfreizeit läuft schon, bisher sind rund 15 von insgesamt 80 Teilnehmerplätzen vergeben. "Parallel planen wir ein Notfallprogramm vor Ort", so Sotzko.

"Die Frage ist, was aus epidemischer Sicht sinnvoller ist", erklärt Tristan Beyerer, Pfarrjugendleiter der KJG Rauenberg. Ein Zeltlager an sich sei im Vergleich zu den alternativen Programmen vor Ort mitunter besser vor Infektionen von Außen geschützt. Denn: "Die Kinder gehen bei Programmen vor Ort danach nach Hause zu ihren Familien, wohingegen beim Zeltlager eine gewisse Autarkie besteht." Bis auf einen Einkäufer habe niemand während der Ferienfreizeit Kontakt zur Außenwelt.

"Aber die Gefahr einer Ausbreitung innerhalb des Zeltlagers, aller Vorkehrungsmaßnahmen zum Trotz, ist der springende Punkt, der uns alle beschäftigt", so Beyerer. Die Rauenberger planen derzeit mit 80 Kindern sowie 30 Betreuerinnen und Betreuern. Aber da noch unklar sei, wie viele wirklich mitdürften, um die Verordnungen einzuhalten, würden die früheren Anmeldungen priorisiert werden.

Alle drei KJG-Ortsgruppen legen Wert auf die Durchführung von Schnelltests, wenn möglich auch PCR-Tests, die allerdings weitaus teurer sind. "Sollte das zu finanziellen Schwierigkeiten führen, können sich die Eltern natürlich – wie bisher auch – bei uns melden", so Tristan Beyerer. Die KJG könne dann mithilfe von Förderungen des Kreisjugendring Rhein-Neckar einspringen.

Für Niklas Weiß von der Wieslocher KJG ist klar: "Wir werden alles dafür tun, um die Kosten der Tests zu stemmen", so der Lagerleiter, "eine Beitragserhöhung für die Eltern wäre das letzte Mittel". Deshalb suche die KJG-Gruppe nun Sponsoren, die bereit wären, finanzielle Unterstützung zu leisten.

Was eine Teststrategie angeht, haben die Wieslocher bereits einen ersten Entwurf: Zwei Tage vor der Abfahrt sollen alle einen PCR-Test machen, am Tag der Abfahrt einen Schnelltest. Während der Freizeit heißt es nochmal einen Schnelltest für jeden, der den Zeltplatz verlässt. Und schließlich soll auch vor und nach der Rückkehr getestet werden.

Ein ähnliches Prinzip verfolgt auch die Walldorfer KJG. Die Finanzierung der Tests ist Lagerleiterin Sotzko zufolge kein Problem. "Wir sind in Gesprächen mit der Stadt und wollen auch die SAP kontaktieren, da sind wir optimistisch", erklärt sie. Aber weil die PCR-Tests eben deutlich teurer als die Schnelltests seien, müsse auch die KJG der Astorstadt schauen, was im Rahmen des Möglichen liege.

Was die Erstellung eines Hygienekonzeptes angeht, sind alle drei Ortsgruppen noch zurückhaltend. "Die Verordnungen ändern sich gefühlt wöchentlich", sagt Sotzko. Zudem könne man auf Konzepte von anderen KJG-Gruppen zurückgreifen, die schon 2020 ein Zeltlager organisiert hatten.

Auch der Rauenberger KJG’ler Beyerer ist der Meinung: "Wir müssen abwarten und schauen, wie sich die Situation entwickelt." Eine Absage sollte nicht verfrüht stattfinden. Vor allem, weil die KJG laut Beyerer von den Eltern immer wieder Rückmeldungen bekomme, dass sie ein Lager planen solle. "Das würde allen sehr gut tun."